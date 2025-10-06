JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotz der relativen Schwäche des brasilianischen Automobilmarktes im zweiten Halbjahr dürfte der französische Autobauer die Ziele für dieses Jahr erreichen können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Dynamik bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa und die durch Modelleinführungen gestützten Verkäufe bei der Marke Dacia./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 35,23EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 20:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

