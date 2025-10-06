    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoStar Group AktievorwärtsNachrichten zu CoStar Group

    CoStar Group - Aktie verliert deutlich -4,27 % - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die CoStar Group Aktie, bisher, um -4,27 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoStar Group Aktie.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

    CoStar Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die CoStar Group Aktie. Sie fällt um -4,27 % auf 69,15. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CoStar Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,38 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um +1,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,28 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

    CoStar Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,32 %
    1 Monat -4,75 %
    3 Monate +4,38 %
    1 Jahr +8,52 %

    Informationen zur CoStar Group Aktie

    Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,19 Mrd.EUR wert.

    CoStar Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoStar Group

    -4,66 %
    -0,85 %
    -7,98 %
    +0,98 %
    +6,00 %
    -4,50 %
    -3,65 %
    +1.580,49 %
    ISIN:US22160N1090WKN:922134



