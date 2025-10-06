Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +25,51 %
Platz 1
Performance 1M: +37,78 %
Tesla
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 2
Performance 1M: +25,64 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 3
Performance 1M: -4,75 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 4
Performance 1M: +13,60 %
Starbucks
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 5
Performance 1M: +1,60 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 6
Performance 1M: +0,69 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 7
Performance 1M: +11,19 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 8
Performance 1M: +11,79 %
PayPal
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 9
Performance 1M: +2,76 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 10
Performance 1M: +39,39 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 11
Performance 1M: +24,54 %
Biogen
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 12
Performance 1M: +13,91 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 13
Performance 1M: +36,60 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 14
Performance 1M: +44,86 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 15
Performance 1M: +2,15 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 16
Performance 1M: -3,53 %
Shopify
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 17
Performance 1M: +12,62 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 18
Performance 1M: +10,92 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 19
Performance 1M: +7,58 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 20
Performance 1M: +5,89 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 21
Performance 1M: +5,57 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 22
Performance 1M: +5,72 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 23
Performance 1M: +5,24 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 24
Performance 1M: -8,74 %
Palantir
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 25
Performance 1M: +16,77 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 26
Performance 1M: +1,68 %
Copart
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 27
Performance 1M: -5,82 %
