Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +25,16 %
Platz 1
Performance 1M: +37,78 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 2
Performance 1M: +31,42 %
Performance 1M: +31,42 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 3
Performance 1M: +7,20 %
Tesla
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 4
Performance 1M: +25,64 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 5
Performance 1M: -0,93 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 6
Performance 1M: -0,32 %
Albemarle
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 7
Performance 1M: +9,33 %
Starbucks
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 8
Performance 1M: +1,60 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 9
Performance 1M: -4,75 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 10
Performance 1M: +13,60 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 11
Performance 1M: +6,94 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 12
Performance 1M: +0,69 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 13
Performance 1M: +45,87 %
Humana
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 14
Performance 1M: -8,05 %
AT&T
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 15
Performance 1M: -8,59 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 16
Performance 1M: +11,19 %
Clorox
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 17
Performance 1M: -1,86 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 18
Performance 1M: +7,38 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 19
Performance 1M: -13,97 %
PayPal
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 20
Performance 1M: +2,76 %
Biogen
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 21
Performance 1M: +13,91 %
Arista Networks
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 22
Performance 1M: +4,99 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 23
Performance 1M: +24,54 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 24
Performance 1M: +36,95 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 25
Performance 1M: +36,60 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 26
Performance 1M: +44,86 %
Simon Property Group
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 27
Performance 1M: +2,10 %
Centene
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 28
Performance 1M: +35,24 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 29
Performance 1M: +14,92 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 30
Performance 1M: -0,18 %
Baxter International
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 31
Performance 1M: -1,87 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 32
Performance 1M: -3,53 %
Emcor Group
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 33
Performance 1M: +5,75 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 34
Performance 1M: +2,15 %
General Motors
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 35
Performance 1M: +4,30 %
The Cigna Group
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 36
Performance 1M: +2,79 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 37
Performance 1M: +7,58 %
Franklin Resources
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 38
Performance 1M: -3,75 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 39
Performance 1M: -8,33 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 40
Performance 1M: +5,89 %
