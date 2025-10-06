    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    Trump ändert Zollpläne für Lastwagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump plant 25% Zölle auf Lastwagen ab 1. November.
    • Zölle sollen auch auf bestehende Abgaben angewendet werden.
    • Trump sieht nationale Sicherheit durch ausländische Importe gefährdet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Zölle auf schwere Lastwagen sollen erweitert und erst zu einem späteren Zeitpunkt erhoben werden. Ab 1. November sollen alle in die USA eingeführten mittelschweren und schweren Lastwagen mit einem Aufschlag von 25 Prozent versehen werden, wie er auf seiner Plattform Truth Social bekannt gab.

    Bereits Ende September hatte Trump neue Zölle in gleicher Höhe auf "alle schweren (großen!) Lastwagen" aus dem Ausland ab dem 1. Oktober angekündigt - ob diese tatsächlich seither eingeführt wurden, blieb bislang unbeantwortet.

    Unklar war zunächst auch, ob die neuesten Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - draufgeschlagen werden. So gilt eigentlich auf aus der EU in die Vereinigten Staaten importierte Güter ein Basiszollsatz von 15 Prozent.

    Der US-Präsident begründet sein Vorgehen mit der "nationalen Sicherheit". Trump sieht die US-Wirtschaft in großer Gefahr, weil sie seiner Meinung nach von anderen Ländern über Jahre hinweg betrogen wurde. Mit seinen Zöllen - so argumentiert er - werde die heimische Wirtschaft gestärkt: Denn wenn Importe aus dem Ausland teurer werden, könnte sich die Bevölkerung verstärkt für US-Produkte entscheiden./ngu/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 27,94 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 29,41 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+39,90 % bedeutet.




