    Besonders beachtet!

    Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die Hannover Rueck Aktie, bisher, um +3,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.

    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

    Hannover Rueck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Die Hannover Rueck Aktie notiert aktuell bei 266,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,10  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Hannover Rueck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,80 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,57 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

    Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,70 %
    1 Monat +6,94 %
    3 Monate -1,80 %
    1 Jahr +4,19 %

    Informationen zur Hannover Rueck Aktie

    Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,10 Mrd.EUR wert.

    Stabil trotz US-Shutdown und Frankreich-Krise


    Der Dax hat am Montag nach einigem Auf und Ab unverändert geschlossen. Die Gewinne im Handelsverlauf bröckelten am späteren Nachmittag mit dem Start der US-Börsen ab. Jenseits des Atlantiks stehen die Regierungsgeschäfte nach wie vor weitgehend …

    Markt-Mix: DAX im Aufwind, Dow Jones schwächelt – Top- und Flopwerte im Fokus


    Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächelt der Dow Jones. Gewinner und Verlierer wechseln sich ab und spiegeln die vielfältigen Marktbedingungen wider.

    Dax schließt nahezu unverändert - Rückversicherer gefragt


    Zum Wochenstart hat der Dax kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.378 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von weniger als einem Punkt im Vergleich zum vorherigen …

    Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hannover Rueck

    ISIN:DE0008402215WKN:840221



