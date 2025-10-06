Aktien New York Schluss
Tech-Indizes dank KI-Fantasie auf Rekordjagd
- KI-Fantasie befeuert Rekordrally der Tech-Werte.
- AMD und OpenAI sorgten für positive Marktimpulse.
- Nasdaq-Indizes erreichten neue Höchststände.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die neu angefachte Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Montag die Rekordrally der US-Technologiewerte weiter befeuert. Diesmal waren positive Nachrichten seitens des Chipkonzerns AMD und des Softwareunternehmens OpenAI der Auslöser. Sowohl der viel beachtete Nasdaq 100 als auch der umfassendere Nasdaq Composite erreichten Höchststände, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.
Am Montag fiel der Dow um 0,14 Prozent auf 46.694,97 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,36 Prozent auf 6740,28 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,78 Prozent auf 24.978,56 Punkte nach oben. Der Nasdaq Composite stieg um 0,71 Prozent auf 22941,67 Punkte.
Generell blicken viele Anleger auch positiv auf die anstehende Quartalsberichtssaison der Unternehme. Die Mehrzahl der börsennotierten Firmen dürfte die niedrigen Gewinnschätzungen übertreffen, glaubt Goldman-Sachs-Stratege David Kostin. Beflügelt werden sollte der Optimismus von positiven Überraschungen unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten.
Als kleinere Bremse für den Gesamtmarkt fungierte der anhaltende Regierungsstillstand. Dies führt auch zu einer Verzögerung wichtiger Konjunkturdaten, die in die bevorstehende Zinsentscheidung der Notenbank einfließen. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses warnte vor Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, da es weiterhin kaum Anzeichen für eine Einigung auf einen Übergangshaushalt zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress gebe.
Die Aktien von AMD schnellten um fast 24 Prozent in die Höhe, nachdem sie zu Handelsbeginn knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt waren. Sie reagierten damit auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen.
Im Kielwasser dessen waren auch die Aktien von Chip-Zulieferern gefragt. So stiegen Lam Research um 2,3 Prozent und Applied Materials um 2,9 Prozent. Die Papiere des AMD-Wettbewerbers Nvidia hingegen verloren mehr als ein Prozent.
Im Dow kam die mit sofortiger Wirkung erfolgte Ernennung von Dan Schulman zum Chef des Telekomkonzerns Verizon nicht gut an: Die Aktien sackten als Schlusslicht im Index um mehr als fünf Prozent ab. Analyst Brandon Nispel von KeyBanc kritisierte das Timing der Entscheidung. Zudem seien andere Kandidaten scheinbar nicht berücksichtigt worden, und Schulmans Erfahrung beziehe sich wohl eher auf den Bereich Veränderungsmanagement als auf die Mobilfunkbranche.
Die Bank Fifth Third teilte mit, den Regionalbanker Comerica im Rahmen eines Aktientauschs zu übernehmen. Mit der Vereinbarung entstünde der neuntgrößte Kreditgeber der Vereinigten Staaten mit einer starken Präsenz im Mittleren Westen. Die Aktien von Comerica gewannen 13,7 Prozent, während die Titel von Fifth Third um 1,4 Prozent fielen./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +24,63 % und einem Kurs von 174,6 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,87 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +29,36 %/+41,98 % bedeutet.
Monatsbericht September2025
Käufe:
Avista (Grund: zurückgekommener Versorger; Aristokrat; 5,3% , ab Dezember)
Kraft Heinz (3. Tranche -verdoppelt; Grund es wird eine Aufspaltung diskutiert (wohl 2. HJ 2026), dazu gab es einen Kurshüpfer, nun zurückgekommen, Bei Aufspaltung erwarte ich Kurse über dem Hüpfer und könnte mit kleinem Gewinn aussteigen; bis dahin Dividende)
Fortitude Gold (nur ganz leicht aufgestockt in der Zeitspanne zwischen dem Goldausbruch und dem Anstieg; leider zu wenig gekauft)
Exxaro Recources (Südafrika Kohlemine, diversifiziert gerade mit Windenergie und Mangan- Mine, Zwischendividende ca. 4 % im Oktober, KGV ca. 5-6)
Neometalls (Nachkauf zum verbilligen)
Petrobras (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs)
Amadeus Fire (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs; meine Erwartung ist hier die Einstellungsoffensive im Bereich Rüstung und Infrastuktur; die Reduzierungen im PKW Bereich sollten hoffentlich schon durch sein; dabei kann die schon gekürzte Dividende auch noch einmal fallen)
Steyr Motors AG (Rüstung 60 %, nach Rückgang nach dem Ausbruch, gute Marge, junge und kleine Dividende; schönes KGV; mal für kurz)
Continental AG (Grund: Abspaltung von Aumovio, Dividende soll prozentual danach angehoben werden; Handel auf Gewinn bei Abspaltung)
London Stock Exchange (wenig Dividende, dafür mehrere Einnahmequellen, gut zurückgekommen)
Gerresheimer (Bernecker hat zu häufig recht; Ziel ca. 55€ ; 3. Boden; ein Handel mit Chance auf Übernahme)
APPLE HOSPITALITY REIT (2. Kauf leicht über altem Kurs)
Scandinavian Tobacco (verdoppelt, da die Dividende lockt und gedeckt zu sein scheint)
Terumo (Rückkauf zum günstigeren Kurs)
Porsche Holding (würde evtl. dann später die Verluste da realisieren)
Verkäufe:
Novo Nordisk (war ein Handel; leider recht spät verkauft; nun guten Einstiegspreis für den Rest; Wiedereinstieg ggf. tiefer)
Focus Minerals
Aumovio (Erwarte den Verkauf vieler Fonds und ETF´s)
Continental (Handel geschlossen ; Gewinn mitgenommen)
Gerresheimer bis auf Gewinnrest
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Equinor, Enbridge (2 Depots), Pfizer, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Wheaton Precisios Metals, AGNC Investment, Vale, Viatris, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, BP, Livechat Software /Text, Midcap Financial Investment, Northern Star Resources, Kraft Heinz, Newmont Corporation (2 Depots), MPC Container Ships, Fortitude Gold, Imperial Brands, Pepsi,
Sowie die Reste von
Aflac, 3M, Unilever, Avista, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining , Stanley Black& Decker, Fresnillo, Eni, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
...but remember to come back in September
Equinor wurde erst am 01.09 gut geschrieben, ENI kommt in 9, Umicore: "Nach der Hauptversammlung 2025 wurde die Praxis der Dividendenzahlung einer Zwischendividende eingestellt." (Quelle: IR Umicore)
Gerresheimer ( Ins fallende Messer gegriffen, erwarte Aufstockung der aktivistischen Investoren, danach ist die Chance auf Übernahme größer; und mit viel Glück am gleichen Tag verkauft ;30 Gerresheimer als Gewinnrest behalten)
Fortitude Gold hat Boden gutgemacht.
Ich habe mir Gedanken über Gold, Silber und Edelmetall-Streamer gemacht und nach Lars Erichsen den Verkauf verschoben. (Mal Gewinne laufen lassen, auch wenn es schwer fällt)
Derzeit erwäge ich den Kauf von Chemiewerten.
Dividendenerhöhung bei
Terumo von 13 auf 15 JYP
Nippon Sanso von ,27 auf ,29
Philip Morris International 1,35 auf 1,47 $ mal 4
Verizon Communications von 0,6775 (4) auf 0,69 $( 4)
Der kumulative Jahresertrag liegt 6,17 % und damit erneut wie im Februar
Die Bargeld Quote bei rund 7,5%
Die Dividende liegt nun recht ordentlich, wobei die Senkung von MPC Container Ships und der Wegfall von BIRCHCLIFF ENERGY nicht aufgefangen werden konnten. Die herausragenden Zahlen des Vorjahres wurden um 14 % unterboten.
Hallo zusammen,
2010 (3Monate): -3,9%
Monatsübersicht:
Hallo zusammen,
diesen Monat hab ich meinen Kauf ziemlich heraus gezögert. Die Auswahl (MainStreet, Legal/General,UnitedOverseas war groß. Letztendlich habe ich mich für die bei mir unterbesetzte Versicherungssparte entschieden. Auch diesmal keine Rakete aber halt ein ordentlicher Dividendenzahler.
Im September sind 34 Zahlungen mit insgesamt 301,69€ eingegangen:
Multitude.ASRNetherland.SouthAfrica.Bunge.Visa.Pfizer.ThaiUnion.Torm.Ascendas.JPMNasdaq.
Auf der Kursseite entwickelt sich das Depot negativ zum Vormonat.(-1,39%).
Monatskauf: PZU (Verbreiterung Dividendendepot)
Verkauf: ---
01.25: 526,23
02.25: 192,27
03.25: 251,20
04.25: 395,13
05.25: 863,41
06.25: 575,99
07.25: 304,52
08.25: 293,24
09.25: 301,69
-------------
3703,68 €
VG roku