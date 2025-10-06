    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Rekordrally

    Goldpreis nähert sich 4.000-Dollar-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis erreicht Rekordhoch von 3.970 US-Dollar.
    • US-Haushaltskrise treibt Investoren in sichere Anlagen.
    • Goldpreis stieg 2023 um über 50 Prozent, starkes Jahr.
    ROUNDUP/Rekordrally - Goldpreis nähert sich 4.000-Dollar-Marke
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Gold hat am Montag wegen des anhaltenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten und zunehmender Sorgen über die hohe Verschuldung vieler Staaten an seine Rekordjagd der vergangenen Woche angeknüpft. Das Edelmetall kostete am Abend zeitweise 3.970 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch um knapp zwei Prozent auf 3.962 US-Dollar zu.

    Das Edelmetall hatte Anfang vergangener Woche drei Tage in Folge ein Rekordhoch erreicht. Über alle fünf Handelstage in der vergangenen Woche gesehen legte der Goldpreis um fast 130 Dollar oder mehr als drei Prozent zu. Grund für den Anstieg war hauptsächlich die Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an.

    Republikaner und Demokraten verharrten zuletzt auf ihren Standpunkten, keine der beiden Parteien zeigte Anzeichen eines Einlenkens. In der vergangenen Woche hatte es mehrere Abstimmungen im US-Senat zu Entwürfen für den Haushalt gegeben - doch diese verfehlten die notwendige Zahl der Stimmen. Die Republikaner benötigen Stimmen der Demokraten. Nun gibt es kein frisches Geld. Montag ist Tag sechs des teilweisen Stillstands.

    Der letzte Regierungs-"Shutdown" ist fast sieben Jahre her - um den Jahreswechsel 2018/2019. Dieser dauerte 35 Tage und fiel in die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

    Wegen der Haushaltskrise werden zurzeit auch viele Konjunkturdaten nicht veröffentlicht - so fiel der eigentlich am Freitag geplante Arbeitsmarktbericht aus. Dies erhöht die Unsicherheit für Investoren und treibt damit Kapital in als sichere Hafen geltende Anlageklassen wie Gold.

    Im bisherigen Jahresverlauf zog der Goldpreis um etwas mehr als 50 Prozent an - das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu. Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So gewann etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur knapp 34 Prozent. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, legte im bisherigen Jahresverlauf um rund 22 Prozent zu.

    In den vergangenen drei Jahren kletterte der Goldpreis um mehr als 130 Prozent, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von Trump gegen die Notenbank Fed, die Sorgen um ihre Unabhängigkeit verstärken. Zudem kaufen Länder wie China und Indien schon länger aus strategischen Gründen Gold./zb/mis/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
