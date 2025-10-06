ROUNDUP/Rekordrally
Goldpreis nähert sich 4.000-Dollar-Marke
- Goldpreis erreicht Rekordhoch von 3.970 US-Dollar.
- US-Haushaltskrise treibt Investoren in sichere Anlagen.
- Goldpreis stieg 2023 um über 50 Prozent, starkes Jahr.
LONDON (dpa-AFX) - Gold hat am Montag wegen des anhaltenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten und zunehmender Sorgen über die hohe Verschuldung vieler Staaten an seine Rekordjagd der vergangenen Woche angeknüpft. Das Edelmetall kostete am Abend zeitweise 3.970 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch um knapp zwei Prozent auf 3.962 US-Dollar zu.
Das Edelmetall hatte Anfang vergangener Woche drei Tage in Folge ein Rekordhoch erreicht. Über alle fünf Handelstage in der vergangenen Woche gesehen legte der Goldpreis um fast 130 Dollar oder mehr als drei Prozent zu. Grund für den Anstieg war hauptsächlich die Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an.
Republikaner und Demokraten verharrten zuletzt auf ihren Standpunkten, keine der beiden Parteien zeigte Anzeichen eines Einlenkens. In der vergangenen Woche hatte es mehrere Abstimmungen im US-Senat zu Entwürfen für den Haushalt gegeben - doch diese verfehlten die notwendige Zahl der Stimmen. Die Republikaner benötigen Stimmen der Demokraten. Nun gibt es kein frisches Geld. Montag ist Tag sechs des teilweisen Stillstands.
Der letzte Regierungs-"Shutdown" ist fast sieben Jahre her - um den Jahreswechsel 2018/2019. Dieser dauerte 35 Tage und fiel in die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.
Wegen der Haushaltskrise werden zurzeit auch viele Konjunkturdaten nicht veröffentlicht - so fiel der eigentlich am Freitag geplante Arbeitsmarktbericht aus. Dies erhöht die Unsicherheit für Investoren und treibt damit Kapital in als sichere Hafen geltende Anlageklassen wie Gold.
Im bisherigen Jahresverlauf zog der Goldpreis um etwas mehr als 50 Prozent an - das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu. Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So gewann etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur knapp 34 Prozent. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, legte im bisherigen Jahresverlauf um rund 22 Prozent zu.
In den vergangenen drei Jahren kletterte der Goldpreis um mehr als 130 Prozent, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von Trump gegen die Notenbank Fed, die Sorgen um ihre Unabhängigkeit verstärken. Zudem kaufen Länder wie China und Indien schon länger aus strategischen Gründen Gold./zb/mis/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
Quelle: comet-browser
r32
order01
abendkasse
blanco123
:laugh: