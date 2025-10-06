US-Börsen uneinheitlich - Aber Tech-Werte legen überwiegend zu

Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?

Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?

Die Preistreiber liegen auf der Hand:

Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch. Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag. Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker. ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive. Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.

Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.

Und was heißt das für den Preis?

Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:

In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %. Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung. Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.

Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):

Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen. Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen. Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).

👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.



