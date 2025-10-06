JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Bei dem Rüstungskonzern dürfte das dritte Jahresviertel ähnlich wie das zweite verlaufen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin rechnet mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12 Prozent./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.926EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte