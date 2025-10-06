JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Bei dem Rüstungskonzern dürfte das dritte Jahresviertel ähnlich wie das zweite verlaufen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin rechnet mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12 Prozent./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.926EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



