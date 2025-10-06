ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro
- JPMorgan stuft Rheinmetall auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Rheinmetall liegt bei 2250 Euro.
- Q3 wird schwach, Q4 könnte stark abschneiden.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.926 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,39 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.300,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +14,23 %/+29,80 % bedeutet.
Ich denke, fast jede Aktie ist derzeit risikoärmer als Rheinmetall. Warum? Weil mit einem aktuellen KGV von über 100 eine Gewinnverfünffachung schon eingepreist ist. Sollte der Gewinn "nur" verdrei- oder vervierfacht werden, ist das Unternehmen schon massiv überbewertet. Zum aktuellen Kurs wohlgemerkt . Bei den Gewinnprognosen käme RM 2029 auf ca. 100 pro Aktie - also in ungefähr 4 Jahren bei seitlicher Kursbewegung wäre RM auf einem KGV von 20 .
Nächste Woche (8. und 9. Oktober) im Haushaltsausschuss – GTK Boxer, Eurofighter, Einsatzboote
https://share.google/bAX3GQVay3VTZMmMG
Wie kann man nur so einen Mist schreiben....