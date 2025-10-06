JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.926 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,39 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.300,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +14,23 %/+29,80 % bedeutet.