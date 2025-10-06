DER JEEP LÄSST NIEMANDEN ZURÜCK. NICHT EINMAL IN VIDEOSPIELEN.

DUBAI, VAE, 6. Oktober 2025 Offroader haben Konvois. Gamer haben Trupps. Jeep hat diese beiden Welten gerade mit „Rescue Squad" , einem völlig neuen Live-Gaming-Erlebnis, miteinander verschmolzen und so aus einer festgefahrenen Situation ein episches Abenteuer gemacht.

Normalerweise ist das Spiel vorbei, wenn ein Auto im Spiel stecken bleibt. Aber Jeep glaubt nicht an Game Overs. Jeep glaubt an Durchbrüche. Zwei Wochen lang veranstalten 13 der größten Streamer Saudi-Arabiens, darunter Peerless, Ryan MJRM und KLO25, nächtliche Streams, in denen Spieler gemeinsam zeigten, was Jeep am besten kann: retten, bergen und weiterfahren.

Die Mechanik ist einfach, aber wirkungsvoll:

Im Spiel festgefahren? Gib /RescueSquad im Spielchat ein.

Ein Konvoi von Jeeps kommt, um Sie herauszuholen.

Die Spieler werden gerettet, das Abenteuer geht weiter, die Streams laufen heiß.

Genau wie im echten Leben, wo Jeep-Besitzer alles stehen und liegen lassen, um einen anderen Offroad-Fahrer in der Wüste zu bergen, spielt sich derselbe Geist vor Tausenden von Live-Zuschauern online ab. Die Frustration der Spieler verwandelt sich in Spaß.

Und Jeep beschränkt sich nicht nur auf die Rettung. Die Marke hat einen maßgeschneiderten Showroom im Spiel gebaut, in dem die Spieler Jeep-Fahrzeuge virtuell erkunden können. Digitale Flyer laden sie dazu ein, eine Testfahrt in der Realität zu buchen, damit sie die Geländegängigkeit von Jeep auch in der Offline-Welt erleben können.

„Rescue Squad ist das perfekte Beispiel dafür, wie Jeep nicht nur bei Fahrzeugen, sondern auch bei Erlebnissen weiterhin innovativ ist",, sagte Melhem Najm, Regional Chief Marketing Officer, Stellantis Middle East and Africa. „Wir präsentieren die 4x4-DNA von Jeep in einem völlig neuen Raum und bringen sie gleichzeitig mit realen Abenteuern und Geschäftszielen in Verbindung."

„Bei Rescue Squad geht es nicht darum, ein Logo in ein Spiel zu integrieren", fügte Yara Maroun, Marketingleiterin für Jeep Middle East, hinzu. „Gemeinschaft und Abenteuer, die Jeep im realen Leben auszeichnen, existieren auch ganz natürlich in der Gaming-Welt. Das gilt auch für die 4x4-Fähigkeit von Jeep. Dadurch konnten wir ein authentisches Markenerlebnis schaffen, weshalb die Resonanz meiner Meinung nach so groß ist. Keine andere Marke kann diese Geschichte so vollständig für sich beanspruchen."