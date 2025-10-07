Prominente bei den NBA Abu Dhabi Games 2025 gesichtet

ABU DHABI, VAE, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die NBA Abu Dhabi Games, präsentiert von ADQ, kehrten am 2. und 4. Oktober nach Abu Dhabi zurück und versammelten Weltklasse-Basketball und globale Stars in der Etihad Arena auf Yas Island. Die Fans genossen die Vorsaisonspiele zwischen den langjährigen Rivalen New York Knicks und Philadelphia 76ers, die zum ersten Mal in dieser Region antraten .

Von Hollywood-Star Adrien Brody bis hin zu Bollywood-Superstar Ranveer Singh: Hier sind alle Berühmtheiten, die in Abu Dhabi gesichtet wurden

Am Spielfeldrand herrschte ebenso reges Treiben wie auf dem Platz, und die ersten Reihen waren mit Prominenten besetzt. Zu den amerikanischen Favoriten gehörten der Schauspieler Patrick Schwarzenegger, das Model Abby Champion, der mit dem Primetime Emmy und dem Golden Globe Award ausgezeichnete Schauspieler Kiefer Sutherland, Victoria Justice, die Schauspieler Adrien Brody und Barry Keoghan sowie der Fernsehmoderator und Regisseur Steve Harvey. Der britische Rapper Central Cee und die englische Fußballlegende John Terry waren ebenfalls unter den Zuschauern.

Das internationale Teilnehmerfeld wurde durch Bollywood-Superstar Ranveer Singh ergänzt, der seine gewohnte Energie in die Etihad Arena brachte, die Fans begrüßte und am Spielfeldrand jubelte, und auch Sänger Badshah und Cricketspieler Rashid Khan wurden dabei beobachtet, wie sie bei den Spielen mitfieberten. Die K-Pop-Idole Chenle und WINWIN begeisterten ihre Fans mit ihren Auftritten, und regionale Stars wie der Schauspieler Ahmed Sharif aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und die libanesische Schauspielerin Nadine Nassib Njeim trugen zur glanzvollen Atmosphäre bei.

In der Arena waren auch Persönlichkeiten aus der Welt des Basketballs zu Gast, darunter die Streetball-Legende The Professor, der YouTube-Basketball-Creator Jesser und der Basketball-Influencer MK, der sich mit den Fans am Spielfeldrand austauschte und der Veranstaltung zusätzliche Spannung verlieh.

Außerhalb der Arena bot Abu Dhabi den Rahmen für einige Momente der Entspannung. Adrien Brody erkundete den Louvre Abu Dhabi und bewunderte die Kunst und Architektur der Stadt, während Victoria Justice Eindrücke von ihrem Besuch in der Scheich-Zayed-Moschee teilte.

Die Fans konnten sich auch über interaktive Zonen, stadtweite Veranstaltungen und Auftritte von NBA-Spielern und -Legenden im NBA District freuen. Die NBA Abu Dhabi Games sind Teil eines umfangreichen ganzjährigen Kalenders globaler Sportveranstaltungen, die im Emirat stattfinden.