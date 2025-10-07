PINKERTON FÜHRT IN DEUTSCHLAND EINEN KRIMINALITÄTSINDEX EIN, UM ORGANISATIONEN BEI DER RISIKOBEWÄLTIGUNG UND RESSOURCENVERTEILUNG ZU UNTERSTÜTZEN

ANN ARBOR, Mich., 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pinkerton , ein weltweit tätiger Anbieter von umfassenden Risikomanagement-Dienstleistungen und -Lösungen, hat die Erweiterung des Pinkerton Crime Index um Deutschland bekannt gegeben. Diese Erweiterung wird Führungskräften mit Interessen oder einer physischen Präsenz in Deutschland dabei unterstützen, Kriminalität besser einzuschätzen, um organisatorische Entscheidungen zu treffen.

Der Pinkerton Crime Index, der nun in Deutschland verfügbar ist, bietet zuverlässige und relevante Kriminalitätsbewertungen und -einstufungen, um Führungskräfte bei organisatorischen Entscheidungen zu unterstützen

Der Pinkerton Crime Index Germany nutzt Opferbefragungen, um die fehlenden Anteile der Kriminalität zu erfassen, die möglicherweise nicht in den offiziellen Daten des Bundeskriminalamts erfasst sind. Dabei werden Gewichtungen verwendet, um schwerere Straftaten hervorzuheben und sicherzustellen, dass sie nicht durch eine große Anzahl weniger schwerer Straftaten überlagert werden. Das Tool nutzt detaillierte Daten auf lokaler Ebene, um saisonale Schwankungen besser zu verstehen, und zeigt, wie sich das Kriminalitätsrisiko im Laufe des Jahres aufgrund verschiedener Faktoren wie Wetterbedingungen, Tourismus und Bevölkerungsbewegungen verändert.

Der Pinkerton Crime Index wurde im Jahr 2020 eingeführt und enthält zuverlässige Kriminalitätsdaten für das Vereinigte Königreich, Schweden, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Mexiko, Brasilien und nun auch Deutschland. Der Pinkerton Crime Index prognostiziert Kriminalität mit einer Genauigkeit von 90 %, indem er langjährige Erfahrung in der Verbrechensbekämpfung mit umfassenden Daten und fortschrittlichen Algorithmen kombiniert, um Kriminalitätsdaten zu einem einzigen Faktor zusammenzufassen, der marktübergreifend bis auf Nachbarschaftsebene verglichen werden kann.

Die Algorithmen des Pinkerton Crime Index werden einem doppelten Eliminierungsprozess unterzogen, um höchste Präzision und statistische Modellierung zu gewährleisten, die relevante saisonale Schwankungen und sich abzeichnende strukturelle Veränderungen erfasst. Die Sicherheitsexperten von Pinkerton analysieren außerdem eine Vielzahl detaillierter Daten, die tiefgreifende Muster und Trends aufzeigen, um das Kriminalitätsrisiko auf Nachbarschaftsebene genau darzustellen. Dies bedeutet, dass Führungskräfte in der Wirtschaft Kriminalitätsdaten auf umsetzbare Weise nutzen können – von Immobilieninvestitionen bis hin zur Logistikplanung.

„Wenn Unternehmen strategische Entscheidungen über die Zuweisung von Sicherheitsressourcen und die Auswahl neuer Standorte für die Expansion treffen, benötigen sie die genauesten Kriminalitätsdaten, um diese wichtigen Entscheidungen zu treffen", erklärte Alix Arguelles, Director bei PCI. „Dank der erstklassigen Daten des Pinkerton Crime Index können Führungskräfte mit Interessen in Deutschland fundierte Entscheidungen auf der Grundlage eines umfassenden Verständnisses der Bedrohungslage treffen."

Um mehr über den Pinkerton Crime Index zu erfahren oder eine Vorführung anzufordern, besuchen Sie bitte die Pinkerton-Website .

Informationen zu Pinkerton

Mit über 170 Jahren Erfahrung verfügt Pinkerton über Fachwissen, das über die Durchführung erstklassiger Ermittlungen hinausgeht. Wir unterstützen bei der Abwehr und Reduzierung von Bedrohungen, indem wir hochrangige Sicherheitsstrategien und -pläne entwickeln. Unser globales Netzwerk bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihr Risikomanagement und Ihre Sicherheitsanforderungen – Ermittlungen, Risikoberatung und Schutz. Dies ermöglicht es uns, das Risiko für Ihre Mitarbeiter und Standorte kontinuierlich zu bewerten, hochkarätige Sicherheitsstrategien zu entwickeln und Ihnen die passende Lösung zu liefern – weltweit, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

