COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ukraine/Sicherheitsgarantien:

"Dass die Diskussion gleich am Anfang verunglückt ist, heißt nicht, dass sie nicht geführt werden sollte. Im Gegenteil. Mit dem lahmen Hinweis, die Frage stelle sich "jetzt" nicht und allenfalls "am Ende des Prozesses", lässt sich dem Problem jedenfalls nicht ausweichen. Wer das tut, gibt im Grunde zu, dass er Frieden in der Ukraine allenfalls der nächsten oder gar übernächsten Generation zutraut. Was "danach" kommt, wie "Sicherheit" für die Ukraine aussehen könnte und was wir bereit sind, dafür zu tun, sind vielmehr Fragen, die sich jetzt stellen und die zudem helfen können, den Weg genau dahin zu ebnen."/yyzz/DP/nas



