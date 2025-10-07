    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zum Nahost-Konflikt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahost-Konflikt: Täter-Opfer-Debatte hemmt Frieden.
    • Frieden erfordert politische Ordnung für Israel und Palästinenser.
    • Deutschlands Verantwortung: Hilfe zur Selbstverteidigung, Völkerrecht beachten.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Nahost-Konflikt:

    "Eines der Grundprobleme des Nahostkonflikts ist, dass die Kriegsparteien vor Ort und die Krisenmanager von außerhalb ständig festlegen wollen, wer Täter und wer Opfer ist. Es wird keinen Frieden im Nahen Osten ohne eine politische Ordnung geben, die einerseits die Existenz Israels sichert und andererseits die grundlegenden Rechte der Palästinenser (.) berücksichtigt. Das anzuerkennen gilt übrigens insbesondere für jenes Land, das die Sicherheit Israels zur Staatsräson erklärt hat. Aus der Verantwortung Deutschlands für den Holocaust allerdings folgt keine bedingungslose Unterstützung für eine Regierung Netanjahu. Die Staatsräson gebietet vielmehr, dem jüdischen Volk bei der Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung Hilfe zu leisten. Sie gebietet zugleich, darauf zu achten, dass die politisch Verantwortlichen in Jerusalem dabei die Verhältnismäßigkeit und vor allem das Völkerrecht wahren."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zum Nahost-Konflikt "Handelsblatt" zum Nahost-Konflikt: "Eines der Grundprobleme des Nahostkonflikts ist, dass die Kriegsparteien vor Ort und die Krisenmanager von außerhalb ständig festlegen wollen, wer Täter und wer Opfer ist. Es wird keinen Frieden im Nahen Osten …