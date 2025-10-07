    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Stuttgarter Zeitung' zur Rentendebatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Altersbezüge durch Kapitalmarktfinanzierung sichern.
    • Altersvorsorge sollte diversifiziert und stabil sein.
    • Geringverdiener sollen von Kapitalgewinnen profitieren.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Rentendebatte:

    "Ein Teil der künftigen Altersbezüge muss finanziert werden, indem Geld am Kapitalmarkt angelegt wird. Das wäre auch deshalb klug, weil in unsicheren Zeiten die Altersvorsorge auf mehreren Beinen stehen sollte. Die Löhne steigen bei weitem nicht so stark wie die Gewinne aus Kapital. Gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums haben viele noch nicht verstanden, dass dies vor allem eins bedeutet: Es braucht Wege, wie auch Menschen mit kleinen und mittleren Löhnen mehr von Kapitalgewinnen profitieren. Robin Hood würde heute den Armen Wertpapiere besorgen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

