STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Rentendebatte:

"Ein Teil der künftigen Altersbezüge muss finanziert werden, indem Geld am Kapitalmarkt angelegt wird. Das wäre auch deshalb klug, weil in unsicheren Zeiten die Altersvorsorge auf mehreren Beinen stehen sollte. Die Löhne steigen bei weitem nicht so stark wie die Gewinne aus Kapital. Gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums haben viele noch nicht verstanden, dass dies vor allem eins bedeutet: Es braucht Wege, wie auch Menschen mit kleinen und mittleren Löhnen mehr von Kapitalgewinnen profitieren. Robin Hood würde heute den Armen Wertpapiere besorgen."/yyzz/DP/nas



