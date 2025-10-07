    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Pressestimme

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Märkischen Oderzeitung' zu E-Autos

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Auto-Angebot wächst, Käufer werden überzeugt.
    • Ladeinfrastruktur verbessert sich, aber noch ausbaufähig.
    • Hohe Strompreise an Ladesäulen sind problematisch.

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" zu E-Autos:

    "Wichtiger ist: Es braucht ein Angebot, das die Käufer überzeugt. Und das weitet sich gerade deutlich aus. Und es braucht eine gute Ladeinfrastruktur. Hier ist spürbar etwas passiert, was nicht heißt, dass es nicht noch besser werden muss, gerade da, wo viele Menschen an einem Fleck wohnen. Und dann geht es um den Strompreis. Der ist nicht nur, im Gegensatz zu den großen Anzeigen für Benzin an den Tankstellen, ziemlich intransparent. Er ist schlicht generell zu hoch in Deutschland, aber speziell auch an Schnellladesäulen. Hieran etwas zu verändern, wäre eine lohnende Aufgabe für die Bundesregierung."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pressestimme 'Märkischen Oderzeitung' zu E-Autos "Märkischen Oderzeitung" zu E-Autos: "Wichtiger ist: Es braucht ein Angebot, das die Käufer überzeugt. Und das weitet sich gerade deutlich aus. Und es braucht eine gute Ladeinfrastruktur. Hier ist spürbar etwas passiert, was nicht heißt, dass es …