    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu Trump-Plan für Nahost

    • Trumps Nahost-Plan könnte Frieden fördern.
    • Frühere Friedensschlüsse zeigen Überwindung von Hass.
    • Umsetzung könnte Friedensnobelpreis 2026 bringen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump-Plan für Nahost:

    "Aber es ist bei früheren Friedensschlüssen zwischen Palästinensern und Israelis gelungen, diesen Hass zu überwinden. Die Chance ist da. Daher hat Trumps Plan Unterstützung verdient - und, sollte das Konzept umgesetzt werden und tragfähig sein, dann hätte er auch den Friedensnobelpreis verdient. Nicht in diesem Jahr, aber vielleicht 2026. Eine Hoffnung, eine Vision - genau das, was die Welt so dringend braucht und wonach sich viele sehnen."/yyzz/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
