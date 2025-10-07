    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Volksstimme' zur Wehrpflicht-Diskussion

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Wehrpflicht-Diskussion:

    "Noch ist die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD verabredete freiwillige Wehrpflicht vom Bundestag noch gar nicht beraten, da lässt sich Merz aus Bayern treiben: Er zweifelt am Sonntagabend zur besten Fernsehzeit den Erfolg des von seinem SPD-Verteidigungsminister vorbereiteten Gesetzes öffentlich an. Dabei steht außer Frage, dass ein verpflichtender Wehrdienst weder heute noch morgen möglich ist: Dafür fehlt es der Bundeswehr an Kasernen, Waffen und Ausbildern. Bislang ist ein Pflichtdienst auch nur für junge Männer möglich. Um auch Frauen ziehen zu können, müsste der Bundestag das Grundgesetz ändern - doch eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist aktuell weit. So gibt es keine Alternative dazu, wie von Boris Pistorius vorgeschlagen die Bundeswehr attraktiver zu machen für Freiwillige beiderlei Geschlechts, um die Truppe allmählich zu verstärken. Die gewonnene Zeit sollte Merz nutzen, eine Wehr-Pflicht in Ruhe vorbereiten zu lassen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
