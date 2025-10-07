    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zur politischen Krise in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Lecornu tritt als Premier zurück, bevor er beginnt.
    • Parteien in Frankreich zeigen keine Lernfähigkeit.
    • Politische Kaste führt Machtspielchen und Pöstchenpoker.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur politischen Krise in Frankreich:

    "Es ist kein bisschen verwunderlich, dass Sébastien Lecornu seinen Job als Frankreichs Premier hingeschmissen hat, noch bevor er begann. Seine wütende Erklärung, es lasse sich demokratisch - also kompromissbereit - nicht mit Parteien regieren, die für ihr Personal und ihre Steckenpferde einen Absolutheitsanspruch erheben, ist plausibel. Sich die Quälerei mit ihnen zu ersparen, ist konsequent. Verwunderlich - ja, geradezu bestürzend - ist dagegen, dass Frankreichs Parteienlandschaft von abstrus links bis äußerst rechts offensichtlich nicht lernfähig ist. Denn was Lecornu anprangert, war schon lange vor der Ära Macron nur zu gut bekannt: Frankreichs (partei)politische Kaste führt ein in sich geschlossenes Eigenleben aus Machtspielchen und Pöstchenpoker."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zur politischen Krise in Frankreich "Frankfurter Rundschau" zur politischen Krise in Frankreich: "Es ist kein bisschen verwunderlich, dass Sébastien Lecornu seinen Job als Frankreichs Premier hingeschmissen hat, noch bevor er begann. Seine wütende Erklärung, es lasse sich …