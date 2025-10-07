IXOPAY übernimmt Congrify und integriert KI-gestützte Erkenntnisse in globale Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und Compliance

Die Übernahme integriert KI-Analysen und -Empfehlungen, um Händlern dabei zu helfen, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren.

Lehi, UTAH / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2025 / IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, gab heute die Übernahme von Congrify bekannt, einer KI-gestützten No-Code-Plattform für Zahlungsintelligenz und -beobachtbarkeit. Die Übernahme integriert die KI-Analyse-Engine von Congrify in die Orchestrierungs-, Tokenisierungs- und Compliance-Infrastruktur von IXOPAY und schafft so eine prädiktive, selbstoptimierende Plattform, die es Händlern ermöglicht, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu reduzieren.

Unternehmen sehen sich heute mit fragmentierten Daten, reaktiver Problemlösung und einem Mangel an umsetzbaren Erkenntnissen über Zahlungsplattformen verschiedener Anbieter hinweg konfrontiert. Gemeinsam lösen IXOPAY und Congrify diese Herausforderungen, indem sie Datenquellen vereinheitlichen, KI-Agenten und Machine-Learning-Modelle einbetten und proaktive Empfehlungen innerhalb der Zahlungsinfrastruktur liefern. Dies gibt Händlern mehr Transparenz und intelligentere Tools, um Zahlungen zu einem Motor für Wachstum und Widerstandsfähigkeit zu machen.

„Unsere Vision ist es, die Zahlungsinfrastruktur von passiven Leitungen in ein proaktives, intelligentes Gehirn für das gesamte Zahlungsökosystem zu verwandeln“, so Jill Willard, Chief Technology Officer bei IXOPAY. „Durch den Übergang von statischen Routing-Regeln hin zu prädiktiver Optimierung erhalten Kunden unübertroffene Transparenz und Kontrolle. Händler können Chancen erkennen und nutzen, um die Autorisierungsraten zu verbessern, Gebühren zu minimieren und Betrugsfälle in ihrem gesamten Prozessornetzwerk zu verhindern.“

„Congrify wurde gegründet, um fragmentierte Zahlungsdaten zu durchbrechen und Informationen bereitzustellen, auf die Händler reagieren können“, so Marco Conte, CEO und Mitbegründer von Congrify. „Durch den Beitritt zu IXOPAY beschleunigen wir diese Mission und helfen Unternehmen mittels wirklich unabhängiger Zahlungsinformationen zu wachsen.“

Zu den wichtigsten Plattformverbesserungen gehören:

- AI Co-Pilot: KI-gestützter Assistent für Echtzeitanalysen und umsetzbare Empfehlungen.