KI-gestützte SaaS für kleine und mittelgroße Versicherungsmakler

Die neue SaaS-Lösung von DXC vereint das Fachwissen von Ökosystempartnern wie ServiceNow und AWS und modernisiert die Betriebsabläufe, um das Wachstum voranzutreiben

Wir freuen uns, Ihnen Assure Broking Essentials vorstellen zu dürfen, eine neue Multi-Tenant-Lösung, die kleinen und mittelständischen Versicherungsmaklern einen erstklassigen Service bietet.

ASHBURN, Va., 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus der Fortune-500-Liste, gab heute die Einführung von Assure Broking Essentials bekannt, einer KI-gestützten Multi-Tenant-SaaS-Lösung, die darauf ausgelegt ist, Abläufe zu vereinfachen, die Transformation zu beschleunigen und kleinen und mittelständischen Versicherungsmaklern einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.

In der sich rasant entwickelnden Versicherungsbranche stehen Makler unter zunehmendem Druck, sich zu digitalisieren, steigende Kundenerwartungen zu erfüllen, regulatorische Anforderungen einzuhalten und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Assure Broking Essentials bietet eine einsatzbereite, kosteneffiziente Plattform, die herkömmliche Prozesse durch ein KI-basiertes Betriebsmodell ersetzt. Mit integrierten Sicherheits- und Compliance-Funktionen erfüllt die SaaS-Lösung die Anforderungen sich weiterentwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen, einschließlich der ACORD GRLC-Standards, und ermöglicht so eine schnelle Einführung und Integration in bestehende Abläufe bei gleichzeitiger Förderung eines nachhaltigen Wachstums.

„Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Versicherungsbranche sehen sich Makler mit Herausforderungen wie Einschränkungen durch veraltete Technologien, Fachkräftemangel und überholten Prozessen konfrontiert", erklärte Ray August, President, Insurance Software and BPS, DXC Technology. „Mit Assure Broking Essentials bieten wir kleinen und mittelständischen Maklern eine sichere, skalierbare und KI-gestützte Plattform, die die Produktivität steigert, die Compliance optimiert und den Kundenservice verbessert."

„Da Unternehmen zunehmend dazu übergehen, KI nicht mehr nur zu testen, sondern in großem Maßstab einzusetzen, ist der Wert vertrauenswürdiger, skalierbarer Plattformpartnerschaften wichtiger denn je", erklärte Alix Douglas, GVP, Partner Solutions, ServiceNow. „DXC Assure Broking Essentials, das auf der ServiceNow AI-Plattform basiert, trägt dazu bei, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, das nahtlos anpassbare KI-Funktionen integriert, die kosteneffizient und sicher sind und die Transformation des gesamten Unternehmens beschleunigen. Diese Partnerschaft veranschaulicht, was möglich ist, wenn fundiertes Fachwissen auf eine speziell entwickelte Plattform für KI-Innovationen in großem Maßstab trifft.