    Gaza-Krieg/Guterres appelliert

    'Beendet das Leiden aller'

    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres fordert Ende der Feindseligkeiten in Gaza.
    • Trump-Vorschlag bietet Chance für Friedensprozess.
    • Geiseln müssen bedingungslos freigelassen werden.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zum zweiten Jahrestag des Massakers islamistischer Terroristen in Israel ruft UN-Generalsekretär António Guterres die Konfliktparteien auf, den Gaza-Krieg zu beenden. "Beendet jetzt die Feindseligkeiten in Gaza, Israel und der Region", forderte er in New York. Der jüngste Vorschlag von US-Präsident Donald Trump biete eine Chance, die genutzt werden müsse, um diesen Konflikt zu beenden. "Nach zwei Jahren Trauma müssen wir uns für die Hoffnung entscheiden. Jetzt."

    Seit Montag sprechen Vermittler mit Vertretern der islamistischen Hamas und Israels im ägyptischen Scharm el Scheich über Trumps Friedensplan. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikalislamischen Hamas gemeinsam mit anderen Islamisten das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Etwa 1.200 Menschen wurden damals getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

    Guterres rief die islamistischen Terroristen erneut auf, die noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "bedingungslos und unverzüglich" freizulassen. "Beendet das Leiden aller. Dies ist eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß." Eine dauerhafte Waffenruhe und ein glaubwürdiger politischer Prozess seien unerlässlich, um weiteres Blutvergießen zu verhindern und den Weg für Frieden zu ebnen./hme/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
