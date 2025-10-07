Tesla bringt Billig-Variante des Model Y – Aktie schließt im Plus

Tesla steht vor einem wichtigen Schritt in seiner Modellpolitik: Am Dienstag will der Elektroautopionier eine günstigere Version des beliebten SUV Model Y vorstellen. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wegfall von US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge, die bislang bis zu 7.500 US-Dollar betragen konnten. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Nach Angaben von Brancheninsidern wird die neue Einstiegsvariante bewusst abgespeckt. Anstelle teurer Premium-Materialien und voller Ausstattung soll der Wagen mit einem schlankeren Paket auskommen, um den Preis deutlich zu senken. Der Fokus der Ingenieure lag dabei auf Batterie und Motor – zwei der größten Kostentreiber bei E-Autos.

Elon Musk selbst bestätigte bei der letzten Quartalskonferenz, dass Tesla an einer erschwinglicheren Version arbeite. Damals hielt sich das Management noch bedeckt, bis Musk mit einem augenzwinkernden Kommentar die Katze aus dem Sack ließ: Es handele sich um das Model Y. Er betonte zudem, dass die Nachfrage enorm sei, sich viele Interessenten das Fahrzeug bislang jedoch schlicht nicht leisten könnten.

Die Aussicht auf ein günstigeres Model Y kam bei Anlegern gut an. Bereits am Montag legte die Tesla-Aktie nach entsprechenden Hinweisen in den sozialen Medien an der Nasdaq um 5,45 Prozent zu. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von fast 20 Prozent zu Buche.

Auch operativ läuft es rund: Im dritten Quartal lieferte Tesla weltweit knapp 497.100 Fahrzeuge aus – ein neuer Rekord. Allerdings warnte Musk im Sommer vor möglichen "rauen Quartalen", sobald die US-Förderung wegfällt. Die Sondernachfrage der letzten Monate könnte nun nämlich in eine Delle umschlagen.

Für Tesla geht es also um mehr als nur ein weiteres Modell: Mit der günstigeren Version des Model Y will der Konzern nicht nur seine Marktanteile sichern, sondern auch beweisen, dass Elektromobilität für die breite Masse bezahlbar sein kann.

Details wie der Preis, die Ausstattung und Reichweite der Fahrzeuge sollen heute bekanntgegeben werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



