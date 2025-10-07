WDH
ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026
- ARD und ZDF zeigen 60 WM-Spiele 2026 live.
- DFB-Auswahl spielt bei Qualifikation ebenfalls mit.
- Sublizenzvertrag mit Telekom für 44 Exklusivspiele.
BERLIN (dpa-AFX) - Die TV-Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026, darunter im Falle der Qualifikation auch die Partien der DFB-Auswahl. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen, die 44 Begegnungen exklusiv für ihre Kunden zeigt./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 29,09 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 145,01 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,73 %/+47,79 % bedeutet.
Starlink ist gefährlich – aber nicht allmächtig
Starlink kann Nischen erobern, besonders in ländlichen Gebieten. Aber T-Mobile US hat eine breite Verteidigungslinie: starke Infrastruktur, clevere Tarife, emotionale Kundenbindung und sogar eine strategische Allianz mit dem Angreifer. Kunden können über T-Mobile Starlink-Dienste nutzen, ohne den Anbieter zu wechseln
https://de.investing.com/news/company-news/tmobile-steigert-quartalsdividende-um-16--auf-102-usdollar-je-aktie-93CH-3153944
T-Mobile hat bei EchoStars Spektrum-Ausstieg wirklich total gepennt: Trotz Interesse an Low-/Mid-Band-Lizenzen (z. B. 600 MHz für ländliche Abdeckung) haben sie sich nichts vom Hauptdeal mit AT&T gesichert. Dazu noch der Starlink-Deal, absolute Voll-Katastrophe, für Starlink ein Game-Changer für globale Konnektivität.
Der Starlink-Deal verschärft die Herausforderungen für T-Mobile und natürlich auch für die Deutsche Telekom erheblich:
Starlink ist eine echte Bedrohung für den 300-Mrd.-USD-Markt der Carrier, da D2D Kunden in Dead Zones abzieht – genau T-Mobiles Schwachstelle trotz Sprint-Spektrum.
Die Partnerschaft mit Starlink (seit 2022 für Satelliten-5G) ist jetzt asymmetrisch: Starlink braucht T-Mobile nicht mehr für Spektrum oder Tests, könnte stattdessen eigenständig als MVNO agieren oder Boost Mobile übernehmen. T-Mobiles Beta-D2D (Texting) gilt als unzuverlässig in Tests, während Starlink skalierbarer ist (3.000+ Satelliten). Starlink könnte T-Mobiles Abonnenten in ländlichen Gebieten erobern, wo T-Mobile trotz 5G-Führung Lücken hat.
Höhere Wettbewerbsdruck senkt die Synergien aus dem Sprint-Merger und behindert das Wachstum in den USA (T-Mobiles Umsatz: +5 % 2025, aber Schulden hoch). Starlinks globale Dominanz droht DT's US-Geschäft zu schwächen – Analysten warnen vor "Ende der vierten Carrier" und neuem "Satelliten-Krieg", der traditionelle Netze obsolet macht. T-Mobile muss nun teurer in Spektrum (z. B. FCC-Auktionen) investieren, um mitzuhalten.
Die Spektrum-Deals um EchoStar markieren einen Wendepunkt: AT&T profitiert massiv, T-Mobile verpasst Chancen und leidet unter Starlinks Aufstieg, der den Markt disruptet. Höttges' "Kuh vom Eis" klingt ironisch – für DT/T-Mobile eskaliert das Theater eher. Der Sprint-Merger war teuer, aber essenziell; nun droht Starlink, T-Mobiles Vorteile zu unterlaufen. Bis 2030 könnte der Satelliten-Markt 100 Mrd. USD umfassen, mit Legacy-Carriern als Verlierern. Für DT bleibt der US-Markt überaus riskant, die Aktie muss man unter allen Umständen meiden.