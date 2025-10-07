ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 29,09 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 145,01 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,73 %/+47,79 % bedeutet.