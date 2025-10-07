    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • ARD und ZDF zeigen 60 WM-Spiele 2026 live.
    • DFB-Auswahl spielt bei Qualifikation ebenfalls mit.
    • Sublizenzvertrag mit Telekom für 44 Exklusivspiele.
    Foto: Deutsche Telekom

    (Schreibweise Deutsche Telekom geändert.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die TV-Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026, darunter im Falle der Qualifikation auch die Partien der DFB-Auswahl. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen, die 44 Begegnungen exklusiv für ihre Kunden zeigt./mrs/DP/zb

    Deutsche Telekom

    -0,03 %
    +0,52 %
    -8,07 %
    -5,71 %
    +10,16 %
    +64,72 %
    +97,62 %
    +98,92 %
    +83,99 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 29,09 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 145,01 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,73 %/+47,79 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
