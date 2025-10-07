PassiveLogic und Aroundtown kooperieren bei der Transformation des europäischen Immobilienmarktes

LONDON und BERLIN, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, der kategoriebestimmende Pionier der generativen Autonomie für Gebäude, und Aroundtown, eine der größten Immobiliengesellschaften Europas, geben eine Partnerschaft bekannt, um die Digital-Twin-Plattform von PassiveLogic und die autonome Gebäudesteuerung der nächsten Generation im Portfolio von Aroundtown einzusetzen.

Partnerschaft bringt eine der größten Immobiliengesellschaften Europas und den Pionier autonomer Gebäudeplattformen zusammen, um betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in großem Maßstab neu zu definieren

Die Partnerschaft setzt einen neuen Standard für Gebäudeeffizienz und -leistung, indem sie Kosten und Emissionen senkt, Nachhaltigkeitsergebnisse fördert, den täglichen Betrieb rationalisiert und den Komfort der Mieter erhöht – und das alles in großem Maßstab.

Aroundtown bereitet sein Portfolio auf die Zukunft vor. Die Umstellung auf autonome Gebäude beschleunigt die Modernisierung, stärkt die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien (ESG) und schafft die Grundlage für einen intelligenteren, nachhaltigeren Betrieb. Durch den Einsatz von KI-gesteuerten autonomen Steuerungen, die die Leistung kontinuierlich optimieren, erhalten Eigentümer und Betreiber in Echtzeit Einblick in alle wichtigen Gebäudesysteme.

In Gebäuden, in denen die KI-Lösung von PassiveLogic implementiert ist, wird die Einführung die Gebäude in Einklang mit den kommenden Anforderungen der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) bringen, Europas Fahrplan für einen vollständig dekarbonisierten Gebäudebestand bis 2050, wobei die gesetzlichen Schwellenwerte bereits 2026 beginnen.

„PassiveLogic verwandelt unseren Gebäudebetrieb von einem reaktiven in einen proaktiven", sagte Limor Bermann, Chief Sustainability Officer bei Aroundtown. „Durch die Einbettung von Autonomie in unsere Anlagen senken wir die Kosten, reduzieren den Kohlendioxidausstoß und verlängern die Lebensdauer kritischer Systeme. Gleichzeitig bieten wir unseren Mietern eine gleichbleibend hohe Qualität. Dabei geht es nicht nur um die heutigen Einsparungen, sondern auch um die Vorbereitung unseres Portfolios auf die nächste Generation von Leistungs- und Nachhaltigkeitsstandards."