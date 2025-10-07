    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Autonomie in großem Maßstab

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    PassiveLogic und Aroundtown kooperieren bei der Transformation des europäischen Immobilienmarktes

    Partnerschaft bringt eine der größten Immobiliengesellschaften Europas und den Pionier autonomer Gebäudeplattformen zusammen, um betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in großem Maßstab neu zu definieren

    LONDON und BERLIN, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, der kategoriebestimmende Pionier der generativen Autonomie für Gebäude, und Aroundtown, eine der größten Immobiliengesellschaften Europas, geben eine Partnerschaft bekannt, um die Digital-Twin-Plattform von PassiveLogic und die autonome Gebäudesteuerung der nächsten Generation im Portfolio von Aroundtown einzusetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aroundtown Property Holdings!
    Long
    2,82€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 7,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3,59€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 7,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PassiveLogic and Aroundtown announce a partnership

    Die Partnerschaft setzt einen neuen Standard für Gebäudeeffizienz und -leistung, indem sie Kosten und Emissionen senkt, Nachhaltigkeitsergebnisse fördert, den täglichen Betrieb rationalisiert und den Komfort der Mieter erhöht – und das alles in großem Maßstab.

    Aroundtown bereitet sein Portfolio auf die Zukunft vor. Die Umstellung auf autonome Gebäude beschleunigt die Modernisierung, stärkt die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien (ESG) und schafft die Grundlage für einen intelligenteren, nachhaltigeren Betrieb. Durch den Einsatz von KI-gesteuerten autonomen Steuerungen, die die Leistung kontinuierlich optimieren, erhalten Eigentümer und Betreiber in Echtzeit Einblick in alle wichtigen Gebäudesysteme.

    In Gebäuden, in denen die KI-Lösung von PassiveLogic implementiert ist, wird die Einführung die Gebäude in Einklang mit den kommenden Anforderungen der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) bringen, Europas Fahrplan für einen vollständig dekarbonisierten Gebäudebestand bis 2050, wobei die gesetzlichen Schwellenwerte bereits 2026 beginnen.

    „PassiveLogic verwandelt unseren Gebäudebetrieb von einem reaktiven in einen proaktiven", sagte Limor Bermann, Chief Sustainability Officer bei Aroundtown. „Durch die Einbettung von Autonomie in unsere Anlagen senken wir die Kosten, reduzieren den Kohlendioxidausstoß und verlängern die Lebensdauer kritischer Systeme. Gleichzeitig bieten wir unseren Mietern eine gleichbleibend hohe Qualität. Dabei geht es nicht nur um die heutigen Einsparungen, sondern auch um die Vorbereitung unseres Portfolios auf die nächste Generation von Leistungs- und Nachhaltigkeitsstandards."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Autonomie in großem Maßstab PassiveLogic und Aroundtown kooperieren bei der Transformation des europäischen Immobilienmarktes Partnerschaft bringt eine der größten Immobiliengesellschaften Europas und den Pionier autonomer Gebäudeplattformen zusammen, um betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in großem Maßstab neu zu definieren LONDON und BERLIN, 7. Oktober 2025 …