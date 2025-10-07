Rekordrally hält an
Goldpreis nähert sich immer weiter 4.000-Dollar-Marke an
- Goldpreis erreicht Rekordhoch von über 3.977 USD.
- Anstieg um 200 USD in sieben Tagen, plus 51% 2023.
- Bitcoin bleibt hinter Gold, aber langfristig überlegen.
LONDON (dpa-AFX) - Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Das Edelmetall kostete im frühen Handel zeitweise etwas mehr als 3.977 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch leicht auf 3.963 US-Dollar zu. Am Montag hatte der Goldpreis an seine Rekordrally von vergangener Woche angeknüpft und fast zwei Prozent hinzugewonnen.
In den vergangenen sieben Handelstagen verteuerte sich das Edelmetall um mehr als 200 Dollar oder knapp sechs Prozent. Das Plus im Jahresverlauf beläuft sich damit inzwischen auf rund 51 Prozent. Gold steuert damit auf den stärksten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Zudem übertrifft das Edelmetall viele andere Anlageklassen. Selbst der Bitcoin, der wie Gold von den geopolitischen Krisen und der politischen Unsicherheit profitiert, kann da nicht mithalten.
Die älteste und bekannteste Digitalwährung der Welt hatte zwar am Montag mit Kursen von mehr als 126.000 Dollar ebenfalls eine Bestmarke erklommen; aktuell kostet der Bitcoin mit 124.500 Dollar allerdings wieder etwas weniger. Seit Ende 2024 zog die Bitcoin-Notierung um rund ein Drittel und damit deutlich weniger als der Goldpreis an. Mittel- und langfristig hat allerdings der Bitcoin die Nase vorn.
In den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs der Digitalwährung mehr als versechsfacht - also um mehr als 500 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Gold verteuerte sich in dem Zeitraum um 134 Prozent. Noch deutlicher wird es beim Zehnjahresvergleich. Seit Herbst 2015 zog die Goldnotierung um knapp 250 Prozent an; diejenige des Bitcoin aber um mehr als 50.000 Prozent - sprich: der Kurs ist um mehr als das 500-Fache gestiegen./zb/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?
Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?
Die Preistreiber liegen auf der Hand:
- Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch.
- Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag.
- Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker.
- ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive.
- Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.
Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.
Und was heißt das für den Preis?
Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:
- In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %.
- Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung.
- Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.
Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):
- Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen.
- Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen.
- Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).
👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.
@humm
Ich teile die Sorge über die Erosion von Rechtssicherheit durch politische Entscheidungen – und das gilt nicht nur für den Westen, sondern weltweit. Aber wir sollten ehrlich bleiben: Der staatliche Zugriff auf Vermögen ist keine westliche Erfindung, sondern eine wiederkehrende Realität aller Großmächte – inklusive Russland, der Sowjetunion und China. Ob es die Enteignungen nach 1917, die Zwangsverstaatlichungen Maos, die Beschlagnahmungen der Kulturrevolution oder jüngere Fälle wie Yukos und Sakhalin-2 sind: Eigentumsrechte standen dort immer unter politischem Vorbehalt. Der Westen hat hier sicher einen gefährlichen Präzedenzfall gesetzt – aber er ist damit keineswegs allein.
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...