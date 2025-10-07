dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leicht im Plus erwartet
- Leichte Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet.
- DAX bei 24.420 Punkten, Rekordhoch bei 24.639.
- Tokio mit moderaten Gewinnen, Takaichi als Favoritin.
FRANKFURT (dpa-AFX)
AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt leichte Kursgewinne zu erwarten. Gute Vorgaben gibt es von den asiatisch-pazifischen Märkten, wo etwa der Tokioter Leitindex Nikkei ein weiteres Rekordhoch erreiche. Der deutsche Leitindex Dax wurde vom Broker IG rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat höher bei 24.420 Punkten taxiert. Damit verbleibt der deutsche Leitindex zunächst unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den Dax aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.
USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Die neu angefachte Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Montag die Rekordrally der US-Technologiewerte weiter befeuert. Diesmal waren positive Nachrichten seitens des Chipkonzerns AMD und des Softwareunternehmens OpenAI der Auslöser. Sowohl der viel beachtete Nasdaq 100 als auch der umfassendere Nasdaq Composite erreichten Höchststände, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen. Am Montag fiel der Dow um 0,14 Prozent auf 46.694,97 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,36 Prozent auf 6740,28 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,78 Prozent auf 24.978,56 Punkte nach oben. Der Nasdaq Composite stieg um 0,71 Prozent auf 22941,67 Punkte.
ASIEN: - TOKIO LEGT WEITER ZU - Die japanische Aktienmarkt hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenstart angeknüpft. Auslöser der Kursrally in Japan war tags zuvor die überraschende Wahl der ehemaligen Innenministerin Sanae Takaichi zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) am Wochenende. Die 64-Jährige wird damit nun wahrscheinlich nächste Ministerpräsidentin Japans. Laut Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen hat Takaichi eine Affinität zur sogenannten Abenomics, also der ultra-expansiven Fiskal- und Geldpolitik des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 erklomm nun am Dienstag ein weiteres Rekordhoch und notierte im späten Handel noch knapp ein halbes Prozent im Plus. Der australische S&P/ASX 200 gab etwas nach. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen.
DAX 24378,29 0,00%
XDAX 24433,08 0,23%
EuroSTOXX 50 5628,72 -0,41%
Stoxx50 4755,12 -0,06%
DJIA 46694,97 -0,14%
S&P 500 6740,28 0,36%
NASDAQ 100 24978,56 0,78%
ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:
Bund-Future 128,51 +0,03% °
DEVISEN:
Euro/USD 1,1693 -0,15%
USD/Yen 150,47 0,08%
Euro/Yen 175,95 -0,07%
BITCOIN:
Bitcoin 124.574 -0,12%
(USD, Bitstamp)
ROHÖL:
Brent 65,53 +0,06 USD
WTI 61,74 +0,05 USD
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,71 % und einem Kurs von 203,7 auf Nasdaq (07. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +28,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 287,83 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -53,37 %/-38,64 % bedeutet.
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
