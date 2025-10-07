Southern Silver beginnt das Bohrprogramm in der Mine Puro Corazon auf seiner Liegenschaft Cerro Las Minitas in Durango, Mexiko

6. Oktober 2025 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (das „Unternehmen“ oder „Southern Silver“) berichtet heute über die Mobilisierung der Crews in Vorbereitung auf die Bohrarbeiten auf seinem neu erworbenen Claim Puro Corazon, der direkt an sein zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Mexiko, grenzt.

Das Explorationsprogramm, der erste Schritt zur Integration des neun Hektar großen Claims Puro Corazon in das wesentlich größere Projekt Cerro Las Minitas, wird bis zu 12.000 Meter Kernbohrungen mit drei Bohranlagen, die Zusammenführung bestehender unterirdischer geologischer Daten, neue Beprobungen in historischen Untertagegruben zur Einbindung der restlichen Mineralisierung im oberen Bereich des Claims in das größere Ressourcenmodell und eine Lidar-Untersuchung der historischen Gruben zum besseren Verständnis des vollen Ausmaßes der Arbeiten unter Tage umfassen.

Die privat betriebene Mine Puro Corazon fördert derzeit etwa 60 Tonnen Erz pro Tag und produziert ein Silber-Blei-Konzentrat sowie ein Zinkkonzentrat. Die derzeitige Erschließung der Mine erstreckt sich über ungefähr 200 Meter lateral und bis zu 250 Meter unter der Oberfläche. Die Bohrarbeiten werden die Erweiterungen der verarbeiteten Mineralisierung sowohl lateral über weitere 200 Meter als auch bis zu 450 Meter unter der Oberfläche prüfen, wo die Mineralisierung die Grenze des Claims überschreitet und in das modellierte Vorkommen Skarn Front eindringt. Die Bohrarbeiten werden außerdem auf die Erweiterung von bis zu sechs Hangende-Strukturen abzielen, die außerhalb der Hauptmineralisierungszone Skarn Front liegen und die früher in historischen Bohrarbeiten auf dem Claim Puro Corazon und in den von Southern Silver durchgeführten Bohrungen außerhalb der Grenze des Claims identifiziert wurden. In der Vergangenheit konzentrierte sich der Abbau auf nur drei Mineralisierungszonen innerhalb der Erweiterung des Vorkommens Skarn Front, dem größten einzelnen Vorkommen im Projekt Cerro Las Minitas, das mehr als 50 % der bekannten Mineralressourcen darstellt.