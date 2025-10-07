JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 104,9EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 146
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
