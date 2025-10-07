AMD explodiert förmlich

Diese ließen sich Anleger nicht zweimal sagen und katapultierten die Aktie von AMD mit einer riesigen Kurslücke im Montagshandel unmittelbar in den Bereich des Vorgänger- und Rekordhochs von 227,30 US-Dollar vom 4. März 2024 aufwärts. Neuerliche Long-Ansätze werden daher erst nach einer gewissen Konsolidierung interessant, eine solche könnte zunächst auf 186,65 und im Idealfall auf 171,06 US-Dollar talwärts reichen. Alternativ kann ein Long-Engagement oberhalb des bisherigen Rekordhochs aus 2024 von 227,30 US-Dollar angestrebt werden. In einem solchen Szenario würde sich ein errechnetes Kursziel von 284,91 US-Dollar ergeben. Ein passender Schein für den Long-Ansatz wird gleich im Anschluss genauer vorgestellt. Ins bärische Lager wechselt die AMD-Aktie dagegen erst bei einem Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 121,01 US-Dollar, da es in diesem Fall zu einem längerfristigen Aufwärtstrendbruch kommen würde.

OpenAI hat mit dem Chiphersteller AMD eine mehrjährige Vereinbarung zur Lieferung von KI-Chips geschlossen, über die kommenden Jahre sollen so zusätzliche Umsätze von mehr als 100 Mrd. US-Dollar zustande kommen. Beginnend ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen Hunderttausende Grafikprozessoren (GPUs) mit einer Rechenleistung von insgesamt sechs Gigawatt ausgeliefert werden und sind an zusätzliche Vereinbarungen gekoppelt. AMD-CEO Lisa Su erklärte, dass die im Rahmen der OpenAI-Vereinbarung vorgesehene Beteiligung an AMD direkt an bestimmte Kursziele der AMD-Aktie gekoppelt sei. Die letzte Tranche werde erst bei einem Aktienkurs von 600 USD vollständig fällig. Der Chiphersteller erwartet nach dem ersten zusätzlichen Umsatz eine unmittelbare Gewinnsteigerung des Konzerns.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 227,30 US-Dollar (Woche) eröffnen , Stopp unter 209,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 284,91 US-Dollar

2. Long-Position um 184,25 US-Dollar bei einem Boden anvisieren , Stopp unter 167,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 227,30/284,91 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

AMD Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3WK5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,13 - 4,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 160,45 US-Dollar Basiswert: AMD Co. KO-Schwelle: 160,45 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 208,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,33 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1GW3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,82 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 229,8992 US-Dollar Basiswert: AMD Co. KO-Schwelle: 229,8992 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 208,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.