S&P 500 Index an seinen Grenzen

Vorläufig lässt sich aus den vorliegenden Kursmustern aber noch kein eindeutiges Topping-Muster erkennen, auch wurde das zweite große Ziel, gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement, bei 6.899 Punkten noch lange nicht abgearbeitet und bietet daher noch reichlich Fantasie auf der Oberseite. Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb von 6.600 Punkten zu größeren Marktverwerfungen kommen, womit in der Folge Abschläge auf 6.501 und 6.427 Punkte wahrscheinlich werden würden. Hin und wieder tauchen eben schwarze Schwäne auf, die nur sehr schwer vorhersehbar sind. Welcher Ansatz auch immer gewählt wird, die passenden Instrumente werden gleich im Anschluss genauer vorgestellt.

Nimmt man das Schiller-KGV als Bewertungsgrundlage für den S&P 500 Index, ergibt sich aktuell ein Wert von 39,5 und signalisiert eine Überbewertung des US-Aktienmarktes. Unterdessen wird noch viel stärker in die KI-Blase investiert und lässt durchaus eine höhere Bewertung zu. Schließlich lässt durch die Künstliche Intelligenz und damit einhergehende Produktivitätssteigerung tatsächlich eine höhere Bewertung rechtfertigen als in der Vergangenheit. Technisch ist das Barometer ebenfalls an sein Limit gestoßen, hier muss die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung bestehend seit Juli dieses Jahres erwähnt werden. An solchen Stellen werden auch große Indizes häufig zur Unterseite abgestoßen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 6.750 Punkten eröffnen , Stopp unter 6.647 Punkten platzieren. Kursziel 6.899 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU26W5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,81 - 1,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.529,308 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.529,308 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.741,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.899 Punkte Hebel: 31,62 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8VN1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,94 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.968,118 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.968,118 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.741,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.