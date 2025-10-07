Mega-Umsätze in Sicht: Aktie vor großer Rallye?

Bei diesem Einsatz soll der siebte StriX-SAR-Satellit von Synspective in den niedrigen Erdorbit gebracht werden – zugleich das erste Exemplar einer neuen Generation dieser Radar-Satelliten.

Rocket Lab hat jüngst einen Rekordvertrag verkündet: Das Raumfahrtunternehmen soll künftig insgesamt 21 dedizierte Electron-Missionen für den japanischen Erdbeobachter Synspective durchführen – der größte Einzelauftrag dieser Art in der Firmengeschichte. Die erste dieser Starts, unter dem Missionsnamen "Owl New World", wird voraussichtlich am 14. Oktober 2025 vom raketentechnologischen Komplex in Neuseeland abheben.

Im Zuge dieser Neuigkeit stieg der Kurs der Aktie teilweise um 5 Prozent. Finanzanalysten begrüßen die Vertragsvergabe: Cantor Fitzgerald hat sein Rating mit "Overweight" bekräftigt und ein Kursziel von 54,00 US-Dollar genannt. Der Deal mit Synspective wird als ein starker Indikator für Rocket Labs künftige Umsatzströme interpretiert. Einige Marktbeobachter warnen jedoch davor, dass der Vertrag langfristig große operative Belastungen mit sich bringen könnte, etwa in Bezug auf Launch-Kadenz, Produktionskapazitäten und Zuverlässigkeit.

Der neue Auftrag verleiht Rocket Lab nicht nur wirtschaftlichen Rückenwind, sondern auch strategische Dominanz im wachsenden Dienstleistungsmarkt für kleine Erdbeobachtungssatelliten. Die SAR-Satelliten von Synspective liefern hochfrequente und hochauflösende Daten, die entscheidend sind für Katastrophenmanagement, Umweltüberwachung und Sicherheitsanwendungen.

Dieser Vertrag kommt zu einem Zeitpunkt, da Rocket Lab parallel an seinem größeren Projekt Neutron arbeitet, einer wiederverwendbaren Mittelträgerrakete, mit der das Unternehmen künftig größere Nutzlasten befördern will. Wenn Neutron erfolgreich eingesetzt wird, würde Rocket Lab in direkte Konkurrenz zu Schwergewichten wie SpaceX treten.

Der Oktober-Start von "Owl New World" wird zeigen, ob Rocket Lab die angekündigten Ambitionen tatsächlich operationell umsetzen kann. Gelingt der Start reibungslos, wird dies Vertrauen bei Investoren und Kunden weiter stärken – und könnte den Weg ebnen für neue Großaufträge im boomenden Markt der Erdbeobachtung und Raumfahrtinfrastruktur.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rocket Lab Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.