Graphite One begrüßt strategische Investition durch Doyon Limited und Aleut

Doyon und Aleut haben insgesamt 5,0 Millionen US$ in Graphite One investiert und unterstützen damit voll und ganz die Erschließung der Lagerstätte Graphite Creek

Doyon und Aleut reihen sich neben der Bering Straits Native Corporation als Investoren von G1 ein

6. Oktober 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V:GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“), das Unternehmen, das sich mit der Planung einer vollständig inländischen US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien befasst, freut sich, den Abschluss einer strategischen Investition durch Doyon Limited und Aleut, beides Firmen unter der Leitung von Alaska Natives, bekannt zu geben. Die Investition erfolgte in Form einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit (die „Einheit“), womit ein Bruttoerlös von insgesamt 5,0 Millionen US$ (7,0 Millionen C$) erzielt wurde.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Abschluss der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 1,03 C$ und beinhaltet Teilnahmerechte in Bezug auf zukünftige Finanzierungen, solange die Warrants weiterhin ausstehend sind. Das Unternehmen hat von der TSX Venture Exchange die bedingte Genehmigung für diese Privatplatzierung erhalten; sie steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Sperrfrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird zur Durchführung von Umweltstudien und anderen Aktivitäten in Verbindung mit dem Genehmigungsverfahren für das Konzessionsgebiet Graphite Creek sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen oder Brokergebühren bezahlt.

„Für Doyon ist dies nicht nur eine Investition in Graphite One, sondern auch eine langfristige Investition in Alaska“, so Aaron Schutt, President und CEO von Doyon Limited. „Doyon verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in der verantwortungsvollen Ressourcenerschließung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Graphite One, um das kritische Mineralprojekt Graphite Creek in Produktion zu bringen.“