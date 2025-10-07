SEC-Ermittlungen reißen AppLovin-Aktie in die Tiefe!

Nach dem Bericht, der kurz vor Börsenschluss veröffentlicht wurde, fiel die Aktie um 14 Prozent im regulären Handel und verlor im nachbörslichen Handel weitere fünf Prozent.

Die Aktien des Mobile-Advertising-Unternehmens AppLovin sind am Montag stark unter Druck geraten, nachdem ein Bericht von Bloomberg bekannt machte, dass die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Ermittlungen gegen das Unternehmen eingeleitet haben soll. Die Behörde untersucht demnach, ob AppLovin bei der Erhebung und Nutzung von Verbraucherdaten gegen bestehende Vereinbarungen oder Datenschutzrichtlinien verstoßen hat.

SEC reagiert auf Whistleblower-Hinweis und Shortseller-Berichte

Laut Bloomberg geht die Untersuchung auf eine Whistleblower-Beschwerde sowie mehrere Shortseller-Analysen zurück, die dem Unternehmen Verstöße bei der zielgerichteten Werbung vorwerfen. Dabei steht im Raum, dass AppLovin möglicherweise Daten von Partnerplattformen wie Meta, TikTok, Snap oder Google unzulässig verwendet haben könnte, um personalisierte Anzeigen an Nutzer auszuspielen – ein Vorgehen, das gegen die Nutzungsbedingungen dieser Plattformen verstoßen würde.

Bislang wurden weder AppLovin noch leitende Mitarbeiter formell beschuldigt, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte gegenüber Bloomberg, man äußere sich grundsätzlich nicht zur "Existenz oder Nicht-Existenz" regulatorischer Verfahren. In einer Stellungnahme hieß es weiter:

"Als global börsennotiertes Unternehmen stehen wir regelmäßig im Austausch mit Regulierungsbehörden. Sollten wir Anfragen erhalten, bearbeiten wir diese im normalen Geschäftsgang. Wesentliche Entwicklungen würden über die entsprechenden öffentlichen Kanäle bekanntgegeben."

Erfolgsgeschichte gerät ins Wanken

Der Kurssturz markiert eine abrupte Wende in einem bislang außergewöhnlich erfolgreichen Jahr für AppLovin. Die Aktie war seit Jahresbeginn um rund 80 Prozent gestiegen, nachdem sie bereits 2024 um über 700 Prozent zugelegt hatte. Der Aufschwung wurde vor allem durch das KI-gestützte Werbesystem "AXON" getragen, das Marken präzisere Zielgruppenansprache ermöglicht und AppLovin zum Liebling vieler Investoren machte.

Noch im September wurde das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen – anstelle von MarketAxess Holdings.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 491,6EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 08:31 Uhr) gehandelt.





