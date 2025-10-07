HotelRunner und Visa schließen internationale Partnerschaft zur Stärkung integrierter und autonomer Finanzdienstleistungen in der Reisebranche

Diese strategische Vorzugspartnerschaft, in der Visa mit seiner bewährten Infrastruktur und HotelRunner mit seiner enormen Präsenz in der Gastgewerbebranche ihre Kräfte bündeln, legt das Fundament für eine neue Ära der integrierten Finanzdienstleistungen in der Reisebranche. Durch die direkte Einbettung der Visa-Produkte in die HotelRunner-Plattform wird diese Zusammenarbeit Tausenden von Reiseunternehmen auf der ganzen Welt die Möglichkeit nahtloser, sicherer und skalierbarer grenzüberschreitender Zahlungs- und Abrechnungsvorgänge bieten.

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2025 / HotelRunner, eine führende Technologieplattform für die Reise- und Gastgewerbebranche, und Visa, ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, haben eine internationale strategische Vorzugspartnerschaft angekündigt, um Unternehmen der Reise- und Gastgewerbebranche jeglicher Größe zu unterstützen. Im Rahmen dieser Kooperation werden die bewährte globale Infrastruktur und die sicheren grenzüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten von Visa mit der starken Präsenz und der großen Reichweite von HotelRunner im Bereich der Gastgewerbetechnologie gebündelt. Um die Herausforderungen der sogenannten „Last Mile“ im Tourismus zu bewältigen und für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) in Schwellenländern den Zugang zu Finanzdienstleistungen demokratischer zu gestalten, arbeitet HotelRunner gemeinsam mit Visa an der Bereitstellung einer soliden Technologieinfrastruktur und B2B-Konnektivität, die es Beherbergungsbetrieben – von Boutique-Hotels in Marokko bis hin zu Guesthouses auf Bali – ermöglichen soll, grenzüberschreitende Zahlungen schnell und sicher zu erhalten.

Durch die Bündelung ihrer Stärken wollen die beiden Unternehmen das Wirtschaftswachstum in der internationalen Reise- und Gastgewerbebranche ankurbeln und gleichzeitig nahtlose, sichere und skalierbare Finanzlösungen anbieten. Diese Partnerschaft legt den Grundstein für eine neue Ära der integrierten Finanzdienstleistungen mit einem besonderen Fokus auf unabhängige Hotels, denen der Zugang zu globalen Zahlungssystemen ermöglicht wird.

„Reisen basieren auf Vertrauen, und Vertrauen hängt von einer sicheren und zuverlässigen Infrastruktur ab“, so Ali Beklen, Gründer und Managing Partner von HotelRunner. „Durch die Symbiose des internationalen Gastgewerbe-Netzwerks von HotelRunner mit dem unübertroffenen Know-how von Visa errichten wir eine autonome Finanzinfrastruktur für die Reisebranche. Dabei geht es nicht nur um Zahlungen, sondern auch um den Aufbau einer Finanzinfrastruktur, die den globalen Tourismus im nächsten Jahrzehnt stärken wird. Wir gestalten die Zukunft des grenzüberschreitenden Reisegeschäfts neu und machen dieses für Unternehmen weltweit sicherer, intelligenter und inklusiver.“