    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auftragseingang enttäuscht erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufträge in Deutschland sanken im August um 0,8%.
    • Volkswirte erwarteten Anstieg, nicht Rückgang.
    • Automobilindustrie treibt negative Entwicklung voran.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Industriebetriebe in Deutschland haben im August überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgingen - auch wenn das Minus im Juli von 2,9 Prozent auf 2,7 Prozent revidiert wurde. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen sei der Auftragseingang im August im Monatsvergleich um 3,3 Prozent gefallen. Die negative Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe sei wesentlich auf den deutlichen Rückgang in der Automobilindustrie zurückzuführen./zb/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland Auftragseingang enttäuscht erneut Industriebetriebe in Deutschland haben im August überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Volkswirte hatten …