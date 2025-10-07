PRAGMATIC SEMICONDUCTOR ERNENNT PETER HERWECK ZUM VORSITZENDEN DES BOARD OF DIRECTORS

CAMBRIDGE, England, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pragmatic Semiconductor Ltd. gab heute die Ernennung von Peter Herweck zum Vorsitzenden des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Herweck tritt die Nachfolge von Erik Langaker an, der das Amt des Vorsitzenden seit 2020 innehatte und nach fünf Jahren Führungsarbeit und unschätzbarem Einsatz aus diesem Amt ausscheidet.

Ein Veteran der Industrietechnologie schließt sich dem Pionier der FlexIC-Technologie an, die Intelligenz auf Objektebene in großem Maßstab ermöglicht und unsere physische und digitale Welt für eine nachhaltige Zukunft verbindet.

Herweck ist eine sehr erfahrene globale Führungskraft und ein Vorstandsmitglied mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Technologie, industrielle Automatisierung und fortschrittliche Fertigung. Zuletzt war er als Chief Executive Officer von Schneider Electric SE tätig, wo er die strategische Transformation des Unternehmens leitete und die durch Megatrends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit eröffneten Chancen nutzte, um ein Rekordwachstum zu erzielen.

Herweck war zuvor unter anderem Chief Executive Officer von AVEVA plc, einem führenden Unternehmen für Industriesoftware (FTSE 100), wo er die Umstellung auf Cloud-first SaaS-Modelle leitete und die bahnbrechende Übernahme von OSIsoft beaufsichtigte. Zuvor war er in leitenden Positionen bei der Siemens AG tätig, u. a. als Chief Executive der Division Process Industries and Drives, wo er die industrielle Automatisierungstechnik und Fertigung auf globaler Ebene leitete, und als Chief Strategy Officer des Konzerns, wo er die Digitalisierungs- und Portfoliostrategie des Unternehmens mitgestaltete. Herweck ist auch ein langjähriger nicht-geschäftsführender Direktor von Teradyne Inc. (NASDAQ: TER), einem weltweit führenden Anbieter von Halbleitertestgeräten und industrieller Automatisierung, und verfügt über einen reichen Schatz an internationaler Erfahrung, da er in Deutschland, China, Japan, der Schweiz und den USA gelebt und gearbeitet hat.

Das Board möchte diese Gelegenheit nutzen, um Langaker für seine unschätzbaren Führungsqualitäten und umfangreichen Beiträge zu danken. Während seiner Amtszeit als Vorsitzender beaufsichtigte er eine Phase bedeutenden Wachstums und Wandels, einschließlich der Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens und der anschließenden Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 231 Mio. US-Dollar – die größte Risikokapitalerhöhung, die jemals für ein Halbleiterunternehmen in Europa durchgeführt wurde – sowie die Ausweitung der globalen Produktionspräsenz des Unternehmens und die Vermarktung seiner bahnbrechenden flexiblen integrierten Schaltkreistechnologie (FlexIC). Langaker wird bis zum 31. Oktober 2025 Mitglied des Vorstands bleiben und den Übergang des Vorsitzes an Herweck unterstützen.