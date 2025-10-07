JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma auf "Underweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,47EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte