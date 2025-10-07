JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern an seine jüngsten Gespräche mit dem Management und die neuesten Branchentrends an. Aufgrund des geringer erwarteten bereinigten Umsatzwachstums habe er seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 leicht reduziert und liege damit etwas unter dem Konsens, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 171,8EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



