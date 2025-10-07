    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro weiter unter Druck - Politik-Chaos in Frankreich bleibt Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt auf 1,1686 US-Dollar wegen Frankreich-Krise
    • Rücktritt von Premier Lecornu belastet Macron weiter
    • Deutsche Industrieaufträge sinken um 0,8 Prozent
    Devisen - Euro weiter unter Druck - Politik-Chaos in Frankreich bleibt Thema
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen angesichts der anhaltenden politischen Krise in Frankreich noch etwas weiter nachgeben. Mit einem Rückgang um 0,20 Prozent auf 1,1686 US-Dollar hielt sich die Gemeinschaftswährung aber über ihrem Vortagestief.

    Zum Wochenstart hatte der überraschende Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu den Euro deutlich belastet. Präsident Emmanuel Macron geriet dadurch noch weiter unter Druck - die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.

    Am Montagabend verschaffte sich Macron aber etwas Luft: So soll der weiterhin geschäftsführend amtierende Lecornu bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen. "Fortsetzung folgt in diesem französischen Chaos also", kommentierte Commerzbank Devisenexperte Michael Pfister den Schritt des Präsidenten des hoch verschuldeten Staates.

    Zusätzlicher Druck auf den Eurokurs kam am Dienstagmorgen von Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, die im August überraschend einen weiteren Dämpfer erhielt. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgegangen waren./mis/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro weiter unter Druck - Politik-Chaos in Frankreich bleibt Thema Der Euro hat am Dienstagmorgen angesichts der anhaltenden politischen Krise in Frankreich noch etwas weiter nachgeben. Mit einem Rückgang um 0,20 Prozent auf 1,1686 US-Dollar hielt sich die Gemeinschaftswährung aber über ihrem Vortagestief. Zum …