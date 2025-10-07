Devisen
Euro weiter unter Druck - Politik-Chaos in Frankreich bleibt Thema
- Euro fällt auf 1,1686 US-Dollar wegen Frankreich-Krise
- Rücktritt von Premier Lecornu belastet Macron weiter
- Deutsche Industrieaufträge sinken um 0,8 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen angesichts der anhaltenden politischen Krise in Frankreich noch etwas weiter nachgeben. Mit einem Rückgang um 0,20 Prozent auf 1,1686 US-Dollar hielt sich die Gemeinschaftswährung aber über ihrem Vortagestief.
Zum Wochenstart hatte der überraschende Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu den Euro deutlich belastet. Präsident Emmanuel Macron geriet dadurch noch weiter unter Druck - die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.
Am Montagabend verschaffte sich Macron aber etwas Luft: So soll der weiterhin geschäftsführend amtierende Lecornu bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen. "Fortsetzung folgt in diesem französischen Chaos also", kommentierte Commerzbank Devisenexperte Michael Pfister den Schritt des Präsidenten des hoch verschuldeten Staates.
Zusätzlicher Druck auf den Eurokurs kam am Dienstagmorgen von Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, die im August überraschend einen weiteren Dämpfer erhielt. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgegangen waren./mis/stk
Hallo,
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief