Streaming-Studie
Bundles als Wachstumstreiber - Bei Preiserhöhungen von Einzelabos drohen aber Kündigungswellen (FOTO)
Frankfurt (ots) - Bereits rund die Hälfte der Nutzer setzt laut der aktuellen
Simon-Kucher Streaming-Studie auf Paket-Lösungen, etwa mit TV-Optionen. Für
Anbieter sind Superbundles ebenso wie Jahresabos effektive Tools, die
Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. Und das wird immer wichtiger: Denn schon
bei moderaten Preiserhöhungen von Einzelabos denkt fast jeder Fünfte über eine
Kündigung nach. Bei deutlicheren Aufschlägen ist es sogar fast jede zweite
Person, bei Disney+ gar über die Hälfte.
- 41 % der Abo-User nutzen Superbundles; dies reduziert
Kündigungswahrscheinlichkeit
- Auch Jahresabos stabilisieren: Rabatt-Erwartung liegt aber bei 22 % für
einjähriges Abo
- Mit jedem Abo-Jahr sinkt die Kündigungswahrscheinlichkeit: Nach einem Jahr
Abo-Nutzung würden 33 % das Abo aufkündigen, nach 4 Jahren sind es nur noch 8
%
- 48 % würden ihr Abo bei 20 % Preissteigerung kündigen, bei Disney+ sogar 58 %
- Schon bei 10 % Preiserhöhung erwägt fast jede fünfte Person die Kündigung
- 56 % erwarten Preisanstiege bei Netflix, 54 % bei Disney+ und Apple TV+, 44 %
bei Amazon Prime
Mit 41 Prozent nutzt fast die Hälfte der Streaming-Abonnenten Superbundles.
Während die User vielfältige Vorteile mit TV-Optionen genießen, sind die
Kombi-Abos für Streaming-Anbieter dabei vor allem ein Mittel, die
Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. "Wer Inhalte über ein Bundle bezieht,
bleibt in der Regel länger - der wahrgenommene Nutzen steigt, spontane
Kündigungen sinken", so Lisa Jäger, Partnerin bei Simon-Kucher. Für Anbieter
bedeutet das: höhere Loyalität und stabilere Umsätze pro Haushalt.
Jahresabos stabilisieren
Laufzeitmodelle wirken zusätzlich. Die Erwartung an den Rabatt liegt im Schnitt
bei 22 Prozent für ein Jahresabo. Mit jedem weiteren Abo-Jahr sinkt die
Kündigungswahrscheinlichkeit deutlich: Nach einem Jahr würden 33 Prozent
beenden, nach vier Jahren nur noch 8 Prozent. "Jahresabos geben
Planungssicherheit - für User und Anbieter gleichermaßen", betont Jäger.
Preiserhöhungen als Kündigungstreiber
Die Preissensibilität bleibt jedoch hoch. Bei 10 Prozent Aufschlag erwägt fast
jede fünfte Person die Kündigung; bei 20 Prozent würden 48 Prozent beenden, bei
Disney+ 58 Prozent. "Preiserhöhungen sind der stärkste Kündigungstreiber im
Streaming - ohne klare Preispfade werden Anpassungen schnell zu
Kündigungswellen", warnt Lisa Jäger. "Nicht jeder davon spricht zu kündigen,
setzt dies aber auch um."
Streaming ist zum Politikum geworden
Hierbei nicht mit eingerechnet: Die kürzlichen Kündigungswellen auf Grund
politischer Entwicklungen. "Selbst bei großen Preisnachlässen entscheiden sich
