Bundles als Wachstumstreiber - Bei Preiserhöhungen von Einzelabos drohen aber Kündigungswellen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Bereits rund die Hälfte der Nutzer setzt laut der aktuellen

Simon-Kucher Streaming-Studie auf Paket-Lösungen, etwa mit TV-Optionen. Für

Anbieter sind Superbundles ebenso wie Jahresabos effektive Tools, die

Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. Und das wird immer wichtiger: Denn schon

bei moderaten Preiserhöhungen von Einzelabos denkt fast jeder Fünfte über eine

Kündigung nach. Bei deutlicheren Aufschlägen ist es sogar fast jede zweite

Person, bei Disney+ gar über die Hälfte.



- 41 % der Abo-User nutzen Superbundles; dies reduziert

Kündigungswahrscheinlichkeit

- Auch Jahresabos stabilisieren: Rabatt-Erwartung liegt aber bei 22 % für

einjähriges Abo

- Mit jedem Abo-Jahr sinkt die Kündigungswahrscheinlichkeit: Nach einem Jahr

Abo-Nutzung würden 33 % das Abo aufkündigen, nach 4 Jahren sind es nur noch 8

%

- 48 % würden ihr Abo bei 20 % Preissteigerung kündigen, bei Disney+ sogar 58 %

- Schon bei 10 % Preiserhöhung erwägt fast jede fünfte Person die Kündigung

- 56 % erwarten Preisanstiege bei Netflix, 54 % bei Disney+ und Apple TV+, 44 %

bei Amazon Prime





