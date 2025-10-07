    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Streaming-Studie

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundles als Wachstumstreiber - Bei Preiserhöhungen von Einzelabos drohen aber Kündigungswellen (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Bereits rund die Hälfte der Nutzer setzt laut der aktuellen
    Simon-Kucher Streaming-Studie auf Paket-Lösungen, etwa mit TV-Optionen. Für
    Anbieter sind Superbundles ebenso wie Jahresabos effektive Tools, die
    Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. Und das wird immer wichtiger: Denn schon
    bei moderaten Preiserhöhungen von Einzelabos denkt fast jeder Fünfte über eine
    Kündigung nach. Bei deutlicheren Aufschlägen ist es sogar fast jede zweite
    Person, bei Disney+ gar über die Hälfte.

    - 41 % der Abo-User nutzen Superbundles; dies reduziert
    Kündigungswahrscheinlichkeit
    - Auch Jahresabos stabilisieren: Rabatt-Erwartung liegt aber bei 22 % für
    einjähriges Abo
    - Mit jedem Abo-Jahr sinkt die Kündigungswahrscheinlichkeit: Nach einem Jahr
    Abo-Nutzung würden 33 % das Abo aufkündigen, nach 4 Jahren sind es nur noch 8
    %
    - 48 % würden ihr Abo bei 20 % Preissteigerung kündigen, bei Disney+ sogar 58 %
    - Schon bei 10 % Preiserhöhung erwägt fast jede fünfte Person die Kündigung
    - 56 % erwarten Preisanstiege bei Netflix, 54 % bei Disney+ und Apple TV+, 44 %
    bei Amazon Prime

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    205,85€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    234,34€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit 41 Prozent nutzt fast die Hälfte der Streaming-Abonnenten Superbundles.
    Während die User vielfältige Vorteile mit TV-Optionen genießen, sind die
    Kombi-Abos für Streaming-Anbieter dabei vor allem ein Mittel, die
    Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. "Wer Inhalte über ein Bundle bezieht,
    bleibt in der Regel länger - der wahrgenommene Nutzen steigt, spontane
    Kündigungen sinken", so Lisa Jäger, Partnerin bei Simon-Kucher. Für Anbieter
    bedeutet das: höhere Loyalität und stabilere Umsätze pro Haushalt.

    Jahresabos stabilisieren

    Laufzeitmodelle wirken zusätzlich. Die Erwartung an den Rabatt liegt im Schnitt
    bei 22 Prozent für ein Jahresabo. Mit jedem weiteren Abo-Jahr sinkt die
    Kündigungswahrscheinlichkeit deutlich: Nach einem Jahr würden 33 Prozent
    beenden, nach vier Jahren nur noch 8 Prozent. "Jahresabos geben
    Planungssicherheit - für User und Anbieter gleichermaßen", betont Jäger.

    Preiserhöhungen als Kündigungstreiber

    Die Preissensibilität bleibt jedoch hoch. Bei 10 Prozent Aufschlag erwägt fast
    jede fünfte Person die Kündigung; bei 20 Prozent würden 48 Prozent beenden, bei
    Disney+ 58 Prozent. "Preiserhöhungen sind der stärkste Kündigungstreiber im
    Streaming - ohne klare Preispfade werden Anpassungen schnell zu
    Kündigungswellen", warnt Lisa Jäger. "Nicht jeder davon spricht zu kündigen,
    setzt dies aber auch um."

    Streaming ist zum Politikum geworden

    Hierbei nicht mit eingerechnet: Die kürzlichen Kündigungswellen auf Grund
    politischer Entwicklungen. "Selbst bei großen Preisnachlässen entscheiden sich
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streaming-Studie Bundles als Wachstumstreiber - Bei Preiserhöhungen von Einzelabos drohen aber Kündigungswellen (FOTO) Bereits rund die Hälfte der Nutzer setzt laut der aktuellen Simon-Kucher Streaming-Studie auf Paket-Lösungen, etwa mit TV-Optionen. Für Anbieter sind Superbundles ebenso wie Jahresabos effektive Tools, die Kündigungswahrscheinlichkeit zu senken. Und …