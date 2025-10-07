Passagiere sind bereits digital. Eine riesen Chance für die Flugbranche (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Genf (ots) - Passagiere führen ein digital geprägtes Leben. Sie erledigen ihre
    Finanzen, Gesundheit und Mobilität über ihre Telefone. Doch wenn es ums Fliegen
    geht, werden sie immer noch gebeten: anstellen, ausdrucken, wiederholen. Dieser
    Wandel stellt eine große Chance für die Luftfahrtindustrie dar, so der Bericht
    The Travelers' Voice , SITA's aktueller Passenger IT Insights 2025 , der eine
    klare Möglichkeit für die Branche aufzeigt, aufzuholen.

    Der Bericht bündelt die Stimmen von mehr als 7.500 echten Passagieren, die an
    Flughäfen in 25 Ländern weltweit befragt wurden - unmittelbar vor dem Abflug und
    direkt nach der Landung. Dies sind authentische, unmittelbare Einblicke von
    Menschen, die die Reise gerade erleben. Und sie äußern sich klar: Sie wollen,
    dass Flugreisen mit dem Tempo ihres Lebens Schritt halten.

    Die Forderungen der Passagiere sind eindeutig: Sie wollen Reisen, die einfach,
    vertrauenswürdig und nachhaltig sind. Einfachheit bedeutet kürzere Wartezeiten,
    nahtlose intermodale Reisen und Echtzeit-Updates, die sie über ihre Telefone
    abrufen können. Fast zwei von drei Passagieren sagen, sie wünschen sich
    schnellere Prozesse am Flughafen, während 42 % ein einziges Ticket für Flug,
    Bahn und Straße wollen. Das Smartphone ist bereits der Dreh- und Angelpunkt, mit
    einer Nutzung, die seit 2020 um 20 Prozentpunkte gestiegen ist. Und die digital
    geprägten Generationen, heute der wichtigste Wachstumstreiber, setzen den
    Standard für das, was Reisen künftig leisten muss.

    "Passagiere wehren sich nicht gegen Veränderung. Sie haben sich bereits
    verändert", sagte David Lavorel, CEO von SITA. "Sie sind digital geworden. Jetzt
    sind wir an der Reihe. Die Zukunft des Reisens bedeutet nicht nur, Technologie
    hinzuzufügen. Es geht darum, Reibung zu beseitigen."

    Biometrie und digitale IDs wirkten früher futuristisch. Heute? Werden sie
    erwartet. Die meisten Passagiere bevorzugen mittlerweile biometrische Gates
    gegenüber bemannten Schaltern. Fast 80 % sind bereit, ihren Reisepass auf dem
    Smartphone zu speichern. Zwei Drittel würden für diesen Komfort bezahlen. Und
    weltweit wird die Nutzung digitaler Identitäten von derzeit 155 Millionen auf
    1,27 Milliarden Nutzer bis 2029 ansteigen.

    Und es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Nachhaltigkeit ist längst kein
    Nebenthema mehr. Fast 90 % der Passagiere würden mehr bezahlen, um Emissionen zu
    senken. Viele würden sogar langsamer fliegen oder leichter packen, um ihren
    ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sie erwarten auch, dass die Branche
    dieses Engagement mit konkreten Maßnahmen untermauert.

    Vertrauen ist inzwischen ein messbarer Faktor bei Reiseentscheidungen. Selbst
