Passagiere sind bereits digital. Eine riesen Chance für die Flugbranche (FOTO)
Genf (ots) - Passagiere führen ein digital geprägtes Leben. Sie erledigen ihre
Finanzen, Gesundheit und Mobilität über ihre Telefone. Doch wenn es ums Fliegen
geht, werden sie immer noch gebeten: anstellen, ausdrucken, wiederholen. Dieser
Wandel stellt eine große Chance für die Luftfahrtindustrie dar, so der Bericht
The Travelers' Voice , SITA's aktueller Passenger IT Insights 2025 , der eine
klare Möglichkeit für die Branche aufzeigt, aufzuholen.
Der Bericht bündelt die Stimmen von mehr als 7.500 echten Passagieren, die an
Flughäfen in 25 Ländern weltweit befragt wurden - unmittelbar vor dem Abflug und
direkt nach der Landung. Dies sind authentische, unmittelbare Einblicke von
Menschen, die die Reise gerade erleben. Und sie äußern sich klar: Sie wollen,
dass Flugreisen mit dem Tempo ihres Lebens Schritt halten.
Finanzen, Gesundheit und Mobilität über ihre Telefone. Doch wenn es ums Fliegen
geht, werden sie immer noch gebeten: anstellen, ausdrucken, wiederholen. Dieser
Wandel stellt eine große Chance für die Luftfahrtindustrie dar, so der Bericht
The Travelers' Voice , SITA's aktueller Passenger IT Insights 2025 , der eine
klare Möglichkeit für die Branche aufzeigt, aufzuholen.
Der Bericht bündelt die Stimmen von mehr als 7.500 echten Passagieren, die an
Flughäfen in 25 Ländern weltweit befragt wurden - unmittelbar vor dem Abflug und
direkt nach der Landung. Dies sind authentische, unmittelbare Einblicke von
Menschen, die die Reise gerade erleben. Und sie äußern sich klar: Sie wollen,
dass Flugreisen mit dem Tempo ihres Lebens Schritt halten.
Die Forderungen der Passagiere sind eindeutig: Sie wollen Reisen, die einfach,
vertrauenswürdig und nachhaltig sind. Einfachheit bedeutet kürzere Wartezeiten,
nahtlose intermodale Reisen und Echtzeit-Updates, die sie über ihre Telefone
abrufen können. Fast zwei von drei Passagieren sagen, sie wünschen sich
schnellere Prozesse am Flughafen, während 42 % ein einziges Ticket für Flug,
Bahn und Straße wollen. Das Smartphone ist bereits der Dreh- und Angelpunkt, mit
einer Nutzung, die seit 2020 um 20 Prozentpunkte gestiegen ist. Und die digital
geprägten Generationen, heute der wichtigste Wachstumstreiber, setzen den
Standard für das, was Reisen künftig leisten muss.
"Passagiere wehren sich nicht gegen Veränderung. Sie haben sich bereits
verändert", sagte David Lavorel, CEO von SITA. "Sie sind digital geworden. Jetzt
sind wir an der Reihe. Die Zukunft des Reisens bedeutet nicht nur, Technologie
hinzuzufügen. Es geht darum, Reibung zu beseitigen."
Biometrie und digitale IDs wirkten früher futuristisch. Heute? Werden sie
erwartet. Die meisten Passagiere bevorzugen mittlerweile biometrische Gates
gegenüber bemannten Schaltern. Fast 80 % sind bereit, ihren Reisepass auf dem
Smartphone zu speichern. Zwei Drittel würden für diesen Komfort bezahlen. Und
weltweit wird die Nutzung digitaler Identitäten von derzeit 155 Millionen auf
1,27 Milliarden Nutzer bis 2029 ansteigen.
Und es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Nachhaltigkeit ist längst kein
Nebenthema mehr. Fast 90 % der Passagiere würden mehr bezahlen, um Emissionen zu
senken. Viele würden sogar langsamer fliegen oder leichter packen, um ihren
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sie erwarten auch, dass die Branche
dieses Engagement mit konkreten Maßnahmen untermauert.
Vertrauen ist inzwischen ein messbarer Faktor bei Reiseentscheidungen. Selbst
vertrauenswürdig und nachhaltig sind. Einfachheit bedeutet kürzere Wartezeiten,
nahtlose intermodale Reisen und Echtzeit-Updates, die sie über ihre Telefone
abrufen können. Fast zwei von drei Passagieren sagen, sie wünschen sich
schnellere Prozesse am Flughafen, während 42 % ein einziges Ticket für Flug,
Bahn und Straße wollen. Das Smartphone ist bereits der Dreh- und Angelpunkt, mit
einer Nutzung, die seit 2020 um 20 Prozentpunkte gestiegen ist. Und die digital
geprägten Generationen, heute der wichtigste Wachstumstreiber, setzen den
Standard für das, was Reisen künftig leisten muss.
"Passagiere wehren sich nicht gegen Veränderung. Sie haben sich bereits
verändert", sagte David Lavorel, CEO von SITA. "Sie sind digital geworden. Jetzt
sind wir an der Reihe. Die Zukunft des Reisens bedeutet nicht nur, Technologie
hinzuzufügen. Es geht darum, Reibung zu beseitigen."
Biometrie und digitale IDs wirkten früher futuristisch. Heute? Werden sie
erwartet. Die meisten Passagiere bevorzugen mittlerweile biometrische Gates
gegenüber bemannten Schaltern. Fast 80 % sind bereit, ihren Reisepass auf dem
Smartphone zu speichern. Zwei Drittel würden für diesen Komfort bezahlen. Und
weltweit wird die Nutzung digitaler Identitäten von derzeit 155 Millionen auf
1,27 Milliarden Nutzer bis 2029 ansteigen.
Und es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Nachhaltigkeit ist längst kein
Nebenthema mehr. Fast 90 % der Passagiere würden mehr bezahlen, um Emissionen zu
senken. Viele würden sogar langsamer fliegen oder leichter packen, um ihren
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sie erwarten auch, dass die Branche
dieses Engagement mit konkreten Maßnahmen untermauert.
Vertrauen ist inzwischen ein messbarer Faktor bei Reiseentscheidungen. Selbst
Autor folgen