Passagiere sind bereits digital. Eine riesen Chance für die Flugbranche (FOTO)

Genf (ots) - Passagiere führen ein digital geprägtes Leben. Sie erledigen ihre

Finanzen, Gesundheit und Mobilität über ihre Telefone. Doch wenn es ums Fliegen

geht, werden sie immer noch gebeten: anstellen, ausdrucken, wiederholen. Dieser

Wandel stellt eine große Chance für die Luftfahrtindustrie dar, so der Bericht

The Travelers' Voice , SITA's aktueller Passenger IT Insights 2025 , der eine

klare Möglichkeit für die Branche aufzeigt, aufzuholen.



Der Bericht bündelt die Stimmen von mehr als 7.500 echten Passagieren, die an

Flughäfen in 25 Ländern weltweit befragt wurden - unmittelbar vor dem Abflug und

direkt nach der Landung. Dies sind authentische, unmittelbare Einblicke von

Menschen, die die Reise gerade erleben. Und sie äußern sich klar: Sie wollen,

dass Flugreisen mit dem Tempo ihres Lebens Schritt halten.







vertrauenswürdig und nachhaltig sind. Einfachheit bedeutet kürzere Wartezeiten,

nahtlose intermodale Reisen und Echtzeit-Updates, die sie über ihre Telefone

abrufen können. Fast zwei von drei Passagieren sagen, sie wünschen sich

schnellere Prozesse am Flughafen, während 42 % ein einziges Ticket für Flug,

Bahn und Straße wollen. Das Smartphone ist bereits der Dreh- und Angelpunkt, mit

einer Nutzung, die seit 2020 um 20 Prozentpunkte gestiegen ist. Und die digital

geprägten Generationen, heute der wichtigste Wachstumstreiber, setzen den

Standard für das, was Reisen künftig leisten muss.



"Passagiere wehren sich nicht gegen Veränderung. Sie haben sich bereits

verändert", sagte David Lavorel, CEO von SITA. "Sie sind digital geworden. Jetzt

sind wir an der Reihe. Die Zukunft des Reisens bedeutet nicht nur, Technologie

hinzuzufügen. Es geht darum, Reibung zu beseitigen."



Biometrie und digitale IDs wirkten früher futuristisch. Heute? Werden sie

erwartet. Die meisten Passagiere bevorzugen mittlerweile biometrische Gates

gegenüber bemannten Schaltern. Fast 80 % sind bereit, ihren Reisepass auf dem

Smartphone zu speichern. Zwei Drittel würden für diesen Komfort bezahlen. Und

weltweit wird die Nutzung digitaler Identitäten von derzeit 155 Millionen auf

1,27 Milliarden Nutzer bis 2029 ansteigen.



Und es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Nachhaltigkeit ist längst kein

Nebenthema mehr. Fast 90 % der Passagiere würden mehr bezahlen, um Emissionen zu

senken. Viele würden sogar langsamer fliegen oder leichter packen, um ihren

ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sie erwarten auch, dass die Branche

dieses Engagement mit konkreten Maßnahmen untermauert.



Vertrauen ist inzwischen ein messbarer Faktor bei Reiseentscheidungen. Selbst





