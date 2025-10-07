Einer der weltweit ersten Online-Checks zeigt, wie man Websites auf KI-Tools wie ChatGPT und Google Gemini sichtbar macht

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Immer mehr Website-Betreiber fragen sich, warum ihre Besucherzahlen

einbrechen, obwohl sie bei der Suchmaschinenoptimierung ihrer Internetseite

alles richtig gemacht haben. Der Grund: Klassisches Googeln ist längst

Geschichte, denn Künstliche Intelligenz (KI) hat das Suchverhalten der Menschen

im Internet grundlegend verändert. Viele fragen lieber ChatGPT, Gemini,

Perplexity und Co., um Antworten zu erhalten. Und Suchmaschinen wie Google

setzen mittlerweile selbst auf KI, um Informationen zu liefern. Doch diese Tools

greifen auf eigene Datenquellen zurück und lassen viele Websites einfach außen

vor. Die Lösung kommt jetzt aus Österreich: Der innovative App- und

Software-Entwickler DeineSeite.at hat mit der Web-App "AEO-Check" eines der

weltweit ersten und gleichzeitig das wohl umfassendste Online-Tool entwickelt.

Es macht sichtbar, wie gut Websites für KI-Systeme optimiert sind und was man

verbessern kann. Der kostenlose Basis-Check auf https://aeo-check.com/ liefert

in Sekunden klare Antworten.





