    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGemini Space Station Incorporation Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Gemini Space Station Incorporation Registered (A)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einer der weltweit ersten Online-Checks zeigt, wie man Websites auf KI-Tools wie ChatGPT und Google Gemini sichtbar macht

    --------------------------------------------------------------
    AEO-Check Hier geht es zum AEO-Check
    https://aeo-check.com
    --------------------------------------------------------------

    Wien (ots) - Immer mehr Website-Betreiber fragen sich, warum ihre Besucherzahlen
    einbrechen, obwohl sie bei der Suchmaschinenoptimierung ihrer Internetseite
    alles richtig gemacht haben. Der Grund: Klassisches Googeln ist längst
    Geschichte, denn Künstliche Intelligenz (KI) hat das Suchverhalten der Menschen
    im Internet grundlegend verändert. Viele fragen lieber ChatGPT, Gemini,
    Perplexity und Co., um Antworten zu erhalten. Und Suchmaschinen wie Google
    setzen mittlerweile selbst auf KI, um Informationen zu liefern. Doch diese Tools
    greifen auf eigene Datenquellen zurück und lassen viele Websites einfach außen
    vor. Die Lösung kommt jetzt aus Österreich: Der innovative App- und
    Software-Entwickler DeineSeite.at hat mit der Web-App "AEO-Check" eines der
    weltweit ersten und gleichzeitig das wohl umfassendste Online-Tool entwickelt.
    Es macht sichtbar, wie gut Websites für KI-Systeme optimiert sind und was man
    verbessern kann. Der kostenlose Basis-Check auf https://aeo-check.com/ liefert
    in Sekunden klare Antworten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Short
    265,60€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    233,80€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Viele Website-Betreiber haben es lägst bemerkt: Die Besuche auf ihren Homepages
    sind seit dem Vorjahr teils massiv eingebrochen. Immer weniger Menschen gelangen
    nach einer Google-Suche zu jenen Seiten, die früher als Ergebnisse vorgeschlagen
    wurden. Und das trotz Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization/
    SEO), bei der die Inhalte und Strukturen einer Website optimiert werden, um die
    Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.

    "Der Grund für diese Entwicklung ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz", sagt
    Paul Dyrek, Geschäftsführer und Inhaber des Software-Entwicklers DeineSeite.at.
    Ein gutes Beispiel dafür sei Google selbst. Wer bei der Suchmaschine eine Frage
    eingibt, bekommt nun vornehmlich nicht mehr Webseiten vorgeschlagen. Vielmehr
    schaltet sich Googles KI automatisch ein und liefert an erster Stelle eine kurze
    inhaltliche Zusammenfassung unterschiedlicher Websites, um die gestellte Frage
    zu beantworten.

    Immer mehr Nutzer kehren Suchmaschinen den Rücken zu und wechseln zu
    KI-Assistenten

    "Dass nach diesen Texten noch Anzeigen kommen und die üblichen passenden
    Webseiten vorgeschlagen werden, registrieren viele Nutzer nicht mehr", meint
    Paul Dyrek: "Die Menschen geben sich mit der KI-Antwort zufrieden und scrollen
    nicht weiter zu den eigentlichen Suchergebnissen." Kein Wunder also, wenn immer
    weniger Menschen über Google auf Website-Links klicken und auch Google-Anzeigen
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Einer der weltweit ersten Online-Checks zeigt, wie man Websites auf KI-Tools wie ChatGPT und Google Gemini sichtbar macht Immer mehr Website-Betreiber fragen sich, warum ihre Besucherzahlen einbrechen, obwohl sie bei der Suchmaschinenoptimierung ihrer Internetseite alles richtig gemacht haben. Der Grund: Klassisches Googeln ist längst Geschichte, denn Künstliche …