Einer der weltweit ersten Online-Checks zeigt, wie man Websites auf KI-Tools wie ChatGPT und Google Gemini sichtbar macht
AEO-Check
https://aeo-check.com
Wien (ots) - Immer mehr Website-Betreiber fragen sich, warum ihre Besucherzahlen
einbrechen, obwohl sie bei der Suchmaschinenoptimierung ihrer Internetseite
alles richtig gemacht haben. Der Grund: Klassisches Googeln ist längst
Geschichte, denn Künstliche Intelligenz (KI) hat das Suchverhalten der Menschen
im Internet grundlegend verändert. Viele fragen lieber ChatGPT, Gemini,
Perplexity und Co., um Antworten zu erhalten. Und Suchmaschinen wie Google
setzen mittlerweile selbst auf KI, um Informationen zu liefern. Doch diese Tools
greifen auf eigene Datenquellen zurück und lassen viele Websites einfach außen
vor. Die Lösung kommt jetzt aus Österreich: Der innovative App- und
Software-Entwickler DeineSeite.at hat mit der Web-App "AEO-Check" eines der
weltweit ersten und gleichzeitig das wohl umfassendste Online-Tool entwickelt.
Es macht sichtbar, wie gut Websites für KI-Systeme optimiert sind und was man
verbessern kann. Der kostenlose Basis-Check auf https://aeo-check.com/ liefert
in Sekunden klare Antworten.
AEO-Check
https://aeo-check.com
Viele Website-Betreiber haben es lägst bemerkt: Die Besuche auf ihren Homepages
sind seit dem Vorjahr teils massiv eingebrochen. Immer weniger Menschen gelangen
nach einer Google-Suche zu jenen Seiten, die früher als Ergebnisse vorgeschlagen
wurden. Und das trotz Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization/
SEO), bei der die Inhalte und Strukturen einer Website optimiert werden, um die
Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
"Der Grund für diese Entwicklung ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz", sagt
Paul Dyrek, Geschäftsführer und Inhaber des Software-Entwicklers DeineSeite.at.
Ein gutes Beispiel dafür sei Google selbst. Wer bei der Suchmaschine eine Frage
eingibt, bekommt nun vornehmlich nicht mehr Webseiten vorgeschlagen. Vielmehr
schaltet sich Googles KI automatisch ein und liefert an erster Stelle eine kurze
inhaltliche Zusammenfassung unterschiedlicher Websites, um die gestellte Frage
zu beantworten.
Immer mehr Nutzer kehren Suchmaschinen den Rücken zu und wechseln zu
KI-Assistenten
"Dass nach diesen Texten noch Anzeigen kommen und die üblichen passenden
Webseiten vorgeschlagen werden, registrieren viele Nutzer nicht mehr", meint
Paul Dyrek: "Die Menschen geben sich mit der KI-Antwort zufrieden und scrollen
nicht weiter zu den eigentlichen Suchergebnissen." Kein Wunder also, wenn immer
weniger Menschen über Google auf Website-Links klicken und auch Google-Anzeigen
