Zum Prime Day übernimmt Narwal die Reinigung und Sie sparen bares Geld
BERLIN, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- An diesem Herbst-Prime-Day hilft Narwal, weltweit führender Anbieter intelligenter Bodenpflegeprodukte und eine der fünf weltweit führenden Staubsaugermarken, Haushalten dabei, ihre Böden mühelos sauber und frisch zu halten. Vom 7. bis 12. Oktober sind die neuesten Staubsaugerroboter von Narwal bei Amazon mit Rabatten von bis zu 550 € erhältlich, während der Narwal Official Store exklusive Bundles – einschließlich zwei Jahren Zubehör – mit Einsparungen von bis zu 720 € anbietet. Mit fortschrittlicher Reinigungstechnologie, intelligenter Navigation und automatisierter Wartung übernimmt Narwal die gründliche Reinigung und macht es Ihnen leicht, ein makelloses Zuhause zu genießen.
Highlights des Herbst-Prime-Day:
-
Freo Z10 Ultra – 749 € (550 € Rabatt):
Zwei Kameras, Dual-Chip-Verarbeitung und NarMind Pro AI sorgen für eine intelligente, gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden. Die leistungsstarke Saugkraft von 18.000 Pa und die adaptive Reinigung garantieren, dass tägliche Verschmutzungen mit minimalem Aufwand beseitigt werden.
-
Freo Z10 – 599 € (300 € Rabatt):
Bietet fortschrittliche Reinigung in einem praktischen Gesamtpaket. DualFlow-Anti-Verhedderungsbürsten und EdgeReach-Wischfunktion sorgen für gründliche Sauberkeit bei minimalem Pflegeaufwand und sind ideal für Haushalte, die gleichbleibende Ergebnisse ohne manuelles Eingreifen wünschen.
-
Narwal Flow – 999 € / 1.199 € (300 € Rabatt):
Wurde auf der IFA 2025 vorgestellt und sorgt für gründliche Reinigung auf allen Oberflächen. Das FlowWash Mop-System verfügt über den Track Mop (Walze) mit 45°C warmem Wasser, 16 Düsen und kontinuierlicher Frischwasserzirkulation für hygienisch saubere Böden, während 22.000 Pa Saugkraft, CarpetFocus-Technologie und NarMind Pro AI Staub, Schmutz und Ablagerungen in jeder Ecke beseitigen. Die Dockingstation ermöglicht müheloses Waschen, Trocknen und Entleeren des Staubbehälters. Die kompakte 28-cm-Dockingstation verfügt zusätzlich über eine automatische Entleerung und Reinigungsmittelzufuhr in einem schlankeren Formfaktor.