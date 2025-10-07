Zum Prime Day übernimmt Narwal die Reinigung und Sie sparen bares Geld

BERLIN, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- An diesem Herbst-Prime-Day hilft Narwal, weltweit führender Anbieter intelligenter Bodenpflegeprodukte und eine der fünf weltweit führenden Staubsaugermarken, Haushalten dabei, ihre Böden mühelos sauber und frisch zu halten. Vom 7. bis 12. Oktober sind die neuesten Staubsaugerroboter von Narwal bei Amazon mit Rabatten von bis zu 550 € erhältlich, während der Narwal Official Store exklusive Bundles – einschließlich zwei Jahren Zubehör – mit Einsparungen von bis zu 720 € anbietet. Mit fortschrittlicher Reinigungstechnologie, intelligenter Navigation und automatisierter Wartung übernimmt Narwal die gründliche Reinigung und macht es Ihnen leicht, ein makelloses Zuhause zu genießen.

Highlights des Herbst-Prime-Day: