US-Aktien: 7 geheime Gewinner mit über 400 Prozent Plus!

7 Aktien haben im Russell-2000 (Aktienindex für Nebenwerte, Small Caps) in diesem Jahr Kursgewinne von über 400 Prozent erzielt – darunter Unternehmen wie The Oncology Institute , Better Home & Finance und ThredUp .

Der Russell-2000, als Benchmark für US-Small Caps (kleinen US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, hat sich jüngst stark hervorgetan. Er erreichte ein neues Rekordhoch und zeigte damit, dass der Markt über den bloßen Hype hinaus einen fundamentalen Ausbruch sehen könnte. Finanzexperten führen diesen Aufschwung auf Erwartungen sinkender Leitzinsen zurück: Kleinere Firmen profitieren stärker von günstigerer Kreditaufnahme als große Konzerne.

Zudem erscheinen viele US-Small Caps derzeit vergleichsweise günstig bewertet gegenüber ihren großen Pendants – ein Potenzial, das Investoren zunehmend interessieren dürfte.

Ein Blick auf das dritte Quartal 2025 untermauert das Momentum: In diesem Zeitraum legte der Russell-2000 um rund 12,4 Prozent zu, verglichen mit etwa 8 Prozent bei Large Caps. Besonders stark schnitten Micro-Caps ab – jene Unternehmen mit noch kleineren Marktkapitalisierungen. Die Performance war breit gestreut: Beiträge kamen aus nahezu allen Sektoren – Industrie, Technologie, Finanzwerte und mehr.

Allerdings mahnen Marktbeobachter zu Vorsicht: Bloomberg berichtet, dass die bisherige Stärke der US-Small Caps zwar überzeugend wirkt, langfristige Triebkraft aber von weiteren Zinsentscheidungen und nachhaltigem Gewinnwachstum abhängt. Ein Rücksetzer in makroökonomischer Unsicherheit oder eine restriktivere Geldpolitik könnte das Tempo abrupt bremsen.

Trotzdem sehen manche Analysten in dieser Rallye den Start eines neuen Zyklus. So argumentiert Palisade Capital, der Russell-2000 habe nach 18 Monaten ohne neues Hoch nun ein frisches Momentum etabliert – ein mögliches Signal für Outperformance gegenüber Large Caps in kommenden Jahren. Auch Studien zu Small Caps außerhalb der USA bekräftigen: Gerade in entwickelten Märkten könnten kleinere Titel aufgrund geringerer globaler Verflechtung und attraktiverer Bewertungen künftig stärker wachsen.

Weitere Top-Aktien aus dem Russell-2000 sind: Oklo, Palvella Therapeutics, Centrus Energy und NioCorp Developments.

Fazit

Die jüngste Rallye bei kleineren Aktien ist mehr als nur ein kurzfristiges Phänomen. Sie fußt auf realen fundamentalen Faktoren – Zinserwartungen, Bewertungsdiskrepanzen und Wachstumsperspektiven. Für risikofreudige Anleger bieten sich Chancen, doch ist weiterhin höchste Vorsicht geboten: Die Volatilität ist hoch, und schon kleine Enttäuschungen könnten Gewinnmitnahmen auslösen. Wer in diesen Bereich investieren will, tut gut daran, sorgfältig zu selektieren und Portfoliorisiken zu steuern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion