    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Oncology Institute AktievorwärtsNachrichten zu The Oncology Institute

    Aktien explodieren 2025

    1329 Aufrufe 1329 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Aktien: 7 geheime Gewinner mit über 400 Prozent Plus!

    Kleinere Unternehmen, die von günstigerer Kreditaufnahme profitieren, erleben in den USA derzeit eine spektakuläre Rallye. Im Fokus: Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, die nicht im S&P 500 vertreten sind.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kleinere Unternehmen profitieren von günstigen Krediten.
    • Russell-2000 erreicht Rekordhoch, starke Kursgewinne.
    • Vorsicht: Zinsentscheidungen könnten Rallye bremsen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Aktien explodieren 2025 - US-Aktien: 7 geheime Gewinner mit über 400 Prozent Plus!
    Foto: OpenAI

    7 Aktien haben im Russell-2000 (Aktienindex für Nebenwerte, Small Caps) in diesem Jahr Kursgewinne von über 400 Prozent erzielt – darunter Unternehmen wie The Oncology Institute, Better Home & Finance und ThredUp.

    The Oncology Institute

    -1,05 %
    +11,01 %
    +10,69 %
    +50,20 %
    +956,26 %
    -18,16 %
    -63,03 %
    -61,13 %
    ISIN:US68236X1000WKN:A3C7M7

    Better Home & Finance Holding

    +1,21 %
    -4,47 %
    +428,60 %
    ISIN:US08774B5084WKN:A40L86

    ThredUp Registered (A)

    0,00 %
    -4,35 %
    -23,76 %
    +12,41 %
    +224,76 %
    ISIN:US88556E1029WKN:A2QR0C

    Der Russell-2000, als Benchmark für US-Small Caps (kleinen US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, hat sich jüngst stark hervorgetan. Er erreichte ein neues Rekordhoch und zeigte damit, dass der Markt über den bloßen Hype hinaus einen fundamentalen Ausbruch sehen könnte. Finanzexperten führen diesen Aufschwung auf Erwartungen sinkender Leitzinsen zurück: Kleinere Firmen profitieren stärker von günstigerer Kreditaufnahme als große Konzerne.

    Zudem erscheinen viele US-Small Caps derzeit vergleichsweise günstig bewertet gegenüber ihren großen Pendants – ein Potenzial, das Investoren zunehmend interessieren dürfte. 

    Ein Blick auf das dritte Quartal 2025 untermauert das Momentum: In diesem Zeitraum legte der Russell-2000 um rund 12,4 Prozent zu, verglichen mit etwa 8 Prozent bei Large Caps. Besonders stark schnitten Micro-Caps ab – jene Unternehmen mit noch kleineren Marktkapitalisierungen. Die Performance war breit gestreut: Beiträge kamen aus nahezu allen Sektoren – Industrie, Technologie, Finanzwerte und mehr.

    Allerdings mahnen Marktbeobachter zu Vorsicht: Bloomberg berichtet, dass die bisherige Stärke der US-Small Caps zwar überzeugend wirkt, langfristige Triebkraft aber von weiteren Zinsentscheidungen und nachhaltigem Gewinnwachstum abhängt. Ein Rücksetzer in makroökonomischer Unsicherheit oder eine restriktivere Geldpolitik könnte das Tempo abrupt bremsen. 

    Trotzdem sehen manche Analysten in dieser Rallye den Start eines neuen Zyklus. So argumentiert Palisade Capital, der Russell-2000 habe nach 18 Monaten ohne neues Hoch nun ein frisches Momentum etabliert – ein mögliches Signal für Outperformance gegenüber Large Caps in kommenden Jahren. Auch Studien zu Small Caps außerhalb der USA bekräftigen: Gerade in entwickelten Märkten könnten kleinere Titel aufgrund geringerer globaler Verflechtung und attraktiverer Bewertungen künftig stärker wachsen.

    Weitere Top-Aktien aus dem Russell-2000 sind: Oklo, Palvella Therapeutics, Centrus Energy und NioCorp Developments.

    Oklo Registered (A)

    -4,65 %
    +21,09 %
    +97,89 %
    +160,28 %
    +1.160,25 %
    +1.332,34 %
    +1.223,85 %
    ISIN:US02156V1098WKN:A3CUTU

    Palvella Therapeutics Registered

    +4,50 %
    +10,48 %
    +22,36 %
    +184,31 %
    +353,13 %
    ISIN:US6979471090WKN:A40RA6

    Centrus Energy Registered (A)

    +2,11 %
    +15,19 %
    +73,70 %
    +101,71 %
    +391,03 %
    +640,28 %
    +5.435,71 %
    ISIN:US15643U1043WKN:A12CTC

    NioCorp Developments

    +3,42 %
    +32,06 %
    +113,22 %
    +270,66 %
    +321,11 %
    -28,08 %
    +35,60 %
    +62,66 %
    +95,61 %
    ISIN:CA6544846091WKN:A3D7SC

    Fazit
    Die jüngste Rallye bei kleineren Aktien ist mehr als nur ein kurzfristiges Phänomen. Sie fußt auf realen fundamentalen Faktoren – Zinserwartungen, Bewertungsdiskrepanzen und Wachstumsperspektiven. Für risikofreudige Anleger bieten sich Chancen, doch ist weiterhin höchste Vorsicht geboten: Die Volatilität ist hoch, und schon kleine Enttäuschungen könnten Gewinnmitnahmen auslösen. Wer in diesen Bereich investieren will, tut gut daran, sorgfältig zu selektieren und Portfoliorisiken zu steuern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien explodieren 2025 US-Aktien: 7 geheime Gewinner mit über 400 Prozent Plus! Kleinere Unternehmen, die von günstigerer Kreditaufnahme profitieren, erleben in den USA derzeit eine spektakuläre Rallye. Im Fokus: Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, die nicht im S&P 500 vertreten sind.