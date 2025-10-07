BNB-Token schießt 23 Prozent nach oben und erreicht Allzeithoch

Der BNB Coin hat sich als Überflieger am Kryptomarkt positioniert. Mit einem Wochenplus von rund 23 Prozent notiert der Token der Binance Smart Chain aktuell bei 1.258 US-Dollar – ein neues Allzeithoch (Stand: 9:30 Uhr MESZ). Der Kursanstieg erfolgt vor dem Hintergrund steigender On-Chain-Aktivität, wachsendem institutionellem Interesse und technischer Stärke.

Die BNB Chain hat im September laut Daten von TokenTerminal rund 52,5 Millionen aktive Adressen verzeichnet und damit Solana erstmals seit August überholt. Der sprunghafte Anstieg der Aktivität wird insbesondere auf das Aster Protocol zurückgeführt, dessen "Total Value Locked" (TVL) um beeindruckende 570 Prozent auf 2,34 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, wie DeFiLlama berichtet.

Neben wachsender DeFi-Nutzung sorgten auch hohe Handelsvolumina und erneutes institutionelles Engagement für den Preisschub. So haben sowohl der chinesische Elektrofahrzeughersteller Jiuzi Holdings als auch der Alem Crypto Fund aus Kasachstan BNB in ihre Unternehmensreserven aufgenommen.

BNB verteidigt 1.200 US-Dollar-Marke

Auffällig war ein deutlicher Volumenanstieg auf das Fünffache des Tagesdurchschnitts, als BNB die 1.200-Dollar-Marke überschritt. Diese Zone gilt nun als entscheidende Unterstützung.

Marktanalysten gehen davon aus, dass ein nachhaltiger Ausbruch über 1.242 US-Dollar den Weg für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 1.300 bis 1.340 US-Dollar ebnen könnte. Fällt BNB hingegen unter die 1.150-Dollar-Marke, droht eine Korrektur auf 1.100 bis 1.098 US-Dollar.

BNB Chain bringt offizielle US-Wirtschaftsdaten On-Chain

Für Rückenwind sorgt außerdem eine strategische Kooperation mit Chainlink, die am 6. Oktober bekanntgegeben wurde. Die BNB Chain integriert künftig die Chainlink Data Standards, um offizielle US-Wirtschaftsdaten – darunter das Bruttoinlandsprodukt (BIP), den PCE-Preisindex und Real Final Sales – direkt On-Chain verfügbar zu machen.

Damit können DeFi-Entwickler künftig auf verifizierte Regierungsdaten der U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) zugreifen. Diese Datenintegration schafft die Grundlage für neuartige Anwendungen wie inflationsgebundene Tokens, GDP-basierte Derivate oder Prognosemärkte, die direkt auf reale makroökonomische Indikatoren reagieren.

"Mit der Einbindung von BEA-Daten öffnet sich ein völlig neues Spielfeld für DeFi-Anwendungen, die echte Wirtschaftsindikatoren einbeziehen", heißt es in der offiziellen Mitteilung der BNB Chain.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BNB / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 1.248USD auf CryptoCompare Index (07. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



