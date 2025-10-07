    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBNB / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu BNB / USD

    Krypto-Star

    1137 Aufrufe 1137 0 Kommentare 0 Kommentare

    BNB-Token schießt 23 Prozent nach oben und erreicht Allzeithoch

    Der BNB Coin zählt diese Woche zu den Überfliegern und führt die Krypto-Rallye mit einem neuen Allzeithoch an.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto-Star - BNB-Token schießt 23 Prozent nach oben und erreicht Allzeithoch
    Foto: Silas Stein - dpa

    Der BNB Coin hat sich als Überflieger am Kryptomarkt positioniert. Mit einem Wochenplus  von rund 23 Prozent notiert der Token der Binance Smart Chain aktuell bei 1.258 US-Dollar – ein neues Allzeithoch (Stand: 9:30 Uhr MESZ). Der Kursanstieg erfolgt vor dem Hintergrund steigender On-Chain-Aktivität, wachsendem institutionellem Interesse und technischer Stärke.

    BNB Chain überholt Solana bei aktiven Nutzern

    Die BNB Chain hat im September laut Daten von TokenTerminal rund 52,5 Millionen aktive Adressen verzeichnet und damit Solana erstmals seit August überholt. Der sprunghafte Anstieg der Aktivität wird insbesondere auf das Aster Protocol zurückgeführt, dessen "Total Value Locked" (TVL) um beeindruckende 570 Prozent auf 2,34 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, wie DeFiLlama berichtet.

    Neben wachsender DeFi-Nutzung sorgten auch hohe Handelsvolumina und erneutes institutionelles Engagement für den Preisschub. So haben sowohl der chinesische Elektrofahrzeughersteller Jiuzi Holdings als auch der Alem Crypto Fund aus Kasachstan BNB in ihre Unternehmensreserven aufgenommen.

    BNB verteidigt 1.200 US-Dollar-Marke

    Auffällig war ein deutlicher Volumenanstieg auf das Fünffache des Tagesdurchschnitts, als BNB die 1.200-Dollar-Marke überschritt. Diese Zone gilt nun als entscheidende Unterstützung.

    Marktanalysten gehen davon aus, dass ein nachhaltiger Ausbruch über 1.242 US-Dollar den Weg für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 1.300 bis 1.340 US-Dollar ebnen könnte. Fällt BNB hingegen unter die 1.150-Dollar-Marke, droht eine Korrektur auf 1.100 bis 1.098 US-Dollar.

     

    BNB Chain bringt offizielle US-Wirtschaftsdaten On-Chain

    Für Rückenwind sorgt außerdem eine strategische Kooperation mit Chainlink, die am 6. Oktober bekanntgegeben wurde. Die BNB Chain integriert künftig die Chainlink Data Standards, um offizielle US-Wirtschaftsdaten – darunter das Bruttoinlandsprodukt (BIP), den PCE-Preisindex und Real Final Sales – direkt On-Chain verfügbar zu machen.

    Damit können DeFi-Entwickler künftig auf verifizierte Regierungsdaten der U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) zugreifen. Diese Datenintegration schafft die Grundlage für neuartige Anwendungen wie inflationsgebundene Tokens, GDP-basierte Derivate oder Prognosemärkte, die direkt auf reale makroökonomische Indikatoren reagieren.

    "Mit der Einbindung von BEA-Daten öffnet sich ein völlig neues Spielfeld für DeFi-Anwendungen, die echte Wirtschaftsindikatoren einbeziehen", heißt es in der offiziellen Mitteilung der BNB Chain.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    BNB / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 1.248USD auf CryptoCompare Index (07. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-Star BNB-Token schießt 23 Prozent nach oben und erreicht Allzeithoch Der BNB Coin zählt diese Woche zu den Überfliegern und führt die Krypto-Rallye mit einem neuen Allzeithoch an.