    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax weiter schwunglos

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet schwunglos bei 24.375 Punkten.
    • Konsolidierung unter 24.500 Zählern bleibt bestehen.
    • Anleger ignorieren Frankreichs politische Unsicherheiten.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax weiter schwunglos
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der Dax auch am Dienstag schwunglos gestartet. Im frühen Handel notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses.

    Der deutsche Leitindex bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.379 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.995,64€
    Basispreis
    16,76
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.920,00€
    Basispreis
    15,71
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger genau im Blick. Die Sorgen um Frankreichs politische Zukunft prallten am Dax aber spurlos ab, so Stanzl. "Es gibt keine Ansteckungseffekte, auch weil sich Anleger in Sicherheit wiegen, dass die Europäische Zentralbank im äußersten Notfall eingreifen würde."

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Dienstag 0,44 Prozent auf 30.743 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,2 Prozent nach.

    Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 4,2 Prozent verloren. Als bester Wert legten die Anteile des Index-Neulings und Anzeigenportal-Betreibers Scout24 um 1,4 Prozent zu.

    Wacker Chemie verloren im MDax 1,6 Prozent, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung kassiert hatte. Im Nebenwerteindex SDax legten Vossloh um 1,4 Prozent zu. Das Bankhaus Metzler erhöhte das Kursziel und sieht damit noch erhebliches Potenzial für die Titel des Eisenbahntechnik-Unternehmens./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 27,22 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,72 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,67 %/+28,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax weiter schwunglos Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der Dax auch am Dienstag schwunglos gestartet. Im frühen Handel notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses. Der deutsche Leitindex bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei …