Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 350 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 268 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 32,20 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +4,95 %/+31,18 % bedeutet.