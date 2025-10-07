    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 350 Euro - 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel für Hannover Rück auf 350 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach Dividendenänderung.
    • Geringere Katastrophenschäden stärken Ergebnisprognosen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der überraschenden Änderung der Dividendenpolitik habe er seine Schätzungen für die Kapitalerträge angehoben, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem erhöhte er aufgrund geringerer Katastrophenschäden seine Ergebnisprognosen. Im sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversichererbranche seien die Hannoveraner am besten positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE0008402215WKN:840221

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 268 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 32,20 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +4,95 %/+31,18 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
